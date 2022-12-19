Как сообщили газете «Ингушетия» в горсовете Сунжи, проект предполагает проведение масштабной информационной кампании с охватом более 10 тыс. человек, направленной на профилактику экстремизма и терроризма в молодежной среде, а также на обеспечение информационной и кибербезопасности.

На мероприятии в качестве почетных гостей присутствовали председатель горсовета Ингисхан Оздоев, его заместитель Магомед-Башир Кокурхаев, глава администрации Сунжи Аслан Умаров, вице-спикер Народного собрания Руслан Паров, секретарь АТК города Абдусалам Евлоев.

«Тема кибербуллинга и кибертерроризма была полностью раскрыта учениками 9-11 классов, кроме того в рамках встречи состоялся диалог между гостями и учащимися школы», — сказал собеседник издания.

Как отметил Ингисхан Оздоев, террористические акты с каждым годом становятся более тщательно организованными и жестокими с использованием самой современной техники, оружия и средств связи.

«Экстремизм и терроризм, вне зависимости от форм их проявления, представляют собой мировую угрозу стабильности человеческой цивилизации, опасную своими масштабами, непредсказуемостью и тяжелыми последствиями», — подчеркнул глава местного горсовета.

По его словам, планируется проведение порядка 50 подобных мероприятий в разных населенных пунктах Ингушетии.