Автор известной на весь мир пьесы «На дне», романа «Мать» и не менее известных автобиографических повестей, Максим Горький много лет жил в бедности, недоедал, снимал углы в ночлежках и выполнял самую тяжелую работу. Заслуженная слава пришла к М. Горькому только после революции, когда его признали «главным пролетарским писателем». В честь Горького назвали Тверскую улицу в Москве, Литературный институт, а в 1934 году его назначили главой Союза писателей СССР.

Сегодня примечательной чертой является возросший интерес трудящихся нашей республики к личности писателя, его творчеству, особенно к тому, что связывало Горького с Кавказом в различные периоды его жизни.

«Интерес этот вполне понятен, — говорит заведующая отделом Национальной библиотеки РИ Зарема Евлоева. — В жизни и творчестве Горького видное место занимает Кавказ, этот край, ставший родным не только для него, но и для многих лучших представителей русской культуры. Как мы знаем, известные русские писатели А. Грибоедов, А. Пушкин, М. Лермонтов, Л. Толстой и другие были тесно связаны с Кавказом. Здесь же начинал свой творческий путь и буревестник революции. Поэтому пытливая и любознательная молодежь не только по литературным источникам, но и от людей старшего поколения, которым довелось слышать о нём, хочет подробнее узнать о пребывании Горького в наших краях. Как всегда, наша библиотека запланировала ряд мероприятий к 155-летию со дня рождения Максима Горького, одного из самых востребованных писателей прошлого века».

Родился Алексей Максимович Пешков 28 марта 1868 года в Нижнем Новгороде. Отец будущего писателя, Максим Пешков, был столяром, а мать, Варвара Каширина, происходила из небогатой мещанской семьи. Когда Алёше исполнилось три года, он заболел холерой и заразил отца. Мальчик выздоровел, но Максим Пешков вскоре умер. Мать вышла замуж второй раз, и Алёша стал жить у родителей матери. Василий Каширин научил будущего писателя грамоте по церковным книгам, а Акулина Каширина читала ему сказки и стихи. Позднее писатель вспоминал: «Я был наполнен стихами бабушки, как улей медом; кажется, я и думал в формах ее стихов».

В 1878 году десятилетний А. Пешков поступил в местное начальное училище, но несмотря на то, что учился хорошо, из училища его исключили, а в документах написали: «Курса по бедности не окончил». «Я почувствовал себя не на своем месте среди интеллигенции», — писал он позднее в своих записках. Тем не менее, юноша с детства много читал и интересовался философией, а свои впечатления от прочитанных книг вносил в личный дневник.

К началу 1880 года дед Максима Горького разорился. Семья переехала в самый бедный район Нижнего Новгорода. Однажды дед подозвал Алёшу к себе и сказал ему: «Ну, Лексей, ты — не медаль, чтобы висеть у меня на шее, иди-ка ты в люди». Несмотря на то, что мальчику в тот момент было около 11-12 лет, ему пришлось подчиниться воле деда, и с этих пор у Алексея Пешкова началась одинокая, голодная, полная скитаний жизнь. Чтобы помочь родственникам, он с раннего детства пытался заработать и занимался ветошничеством — искал на улицах города вещи и продавал их. Также он работал при магазине модной обуви, посудником на пароходе, продавцом в иконной лавке, учеником в иконописной мастерской и даже ловцом птиц для продажи.

Однажды, когда Алексей работал десятником на строительстве ярмарки, судьба занесла его из Нижнего Новгорода в Туапсе, где вовсю шло строительство Новороссийско-Сухумского шоссе, связавшего главнейшие пункты Черноморского побережья Кавказа. Надо сказать, что этот дорожный объект имел колоссальное значение для страны, ведь до его появления побережье считалось малозаселенным, и развитию хозяйства мешало отсутствие путей сообщения.

Рассказывают, что когда молодой Пешков оказался на Кавказе (примерно начало 1890 г.), работы по строительству дороги велись уже двенадцать лет, и основной причиной такого медленного темпа называли плохое финансирование. Тяжелый, неблагодарный труд на грандиозной «стройке века», а также голод и отсутствие элементарной гигиены сделали свое дело. Здесь будущий писатель впервые почувствовал, как силы покидают его, а при осмотре врачей, обнаружилось, что он тяжело болен. Но в поисках средств к существованию долго прислушиваться к состоянию здоровья не получалось, и юноше, по чьему-то совету оказавшемуся в какой-то казачьей станице, приходилось выполнять разную хозяйственную работу.

Немного оправившись, из Туапсе вместе с другими рабочими он направился в сторону Абхазии. Вдруг по дороге одна из крестьянок начала рожать, и Алеша сам того не понимая, как это у него получилось, принял у женщины роды. Это событие так потрясло юношу, что спустя двадцать лет после этого он написал знаменитое «Рождение человека», произведение, получившее мировую славу. Без всякого сомнения, если вы прочитаете этот рассказ, то откроете для себя нового Горького, потому как это произведение по-настоящему задевает за живое. Кстати, долгие годы Максим Горький разыскивал своего «крестника», ему хотелось знать, как сложилась жизнь человека, которому он помог появиться на свет. Однако многолетние поиски так ни к чему и не привели.

После четырехлетних скитаний, в 1884 году, шестнадцатилетний юноша отправляется в Казань — поступать в местный университет. Но у него не было аттестата об образовании, и его не допустили к экзаменам. Позднее он напишет: «Университет — фантазия...». Денег на съем жилья у несостоявшегося студента также не было, и первое время он жил у знакомых, а затем стал подрабатывать в казанском порту и снимать углы в ночлежках вместе с босяками. В свободное время он занимался чтением книг и сочинял свои первые заметки, рассказы и стихи.

1887 год стал особенно тяжелым для Алёши Пешкова. У него умерла бабушка, которая как могла поддерживала «непутёвого» внука. Когда ее не стало, Горький предпринял попытку к суициду и стрелялся, но ему повезло, он выжил, хотя и попал под церковный суд и был отлучен от церкви. После этого Горький переехал в Нижний Новгород, где стал работать помощником присяжного поверенного. Там же он познакомился с писателем Владимиром Короленко, который помог ему в дальнейшем осваивать грамоту литературного языка.

В 1891 году Алексей Максимович Пешков возрасте 23 лет во время второго путешествия по Кавказу из Владикавказа по Военно-Грузинской дороге направился в Грузию. После утомительного путешествия он останавливается в Тифлисе и поступает на работу в Закавказские железнодорожные мастерские. На юге Горький много общался с местными жителями, занимался традиционными для них промыслами: ловил рыбу, добывал соль.

Здесь он знакомится с ингушским офицером Довтгири Тумгоевым (1865-1930 гг.) (моим прадедушкой, — прим. авт.) и становится его приятелем, с которым ему, по признанию Горького, всегда было легко и спокойно на душе. Уроженец Ингушетии Д. Тумгоев служил в одной из частей железнодорожного полицейского управления, которая находилась в городе Кутаиси. Здесь полицейские несли службу в полосе отчуждения железных дорог, по которым проходили маршруты императорских поездов. Им вменялось обеспечивать охрану царя и других высокопоставленных лиц Российской империи. Но в начале 1900 года, когда департамент полиции, куда входило железнодорожное управление, начал противостоять революционному движению в России, уделяя особое внимание борьбе с так называемым «революционным терроризмом», Довтгири Тумгоев написал рапорт по состоянию здоровья и вернулся на родину. И когда Горький бывал в Терской области, он считал своим долгом посетить многодетную и дружную семью Тумгоевых, которая проживала в селе Базоркино (Мочкхий-юрт, инг.) — ныне с. Чермен, в окружении которой он становился желанным гостем. Помню, как моя мама рассказывала, что ее отец Тумгоев Берс Довтгиреевич (1894-1954 гг.) часто вспоминал своего отца и того «усатого» дядю, который приезжал к ним в гости, когда он был маленький, и привозил много разных гостинцев и вкусностей. Но когда Берс подрос, почетный гость из Санкт-Петербурга (Петар-бух, инг.) перестал приезжать, и они о нём больше ничего не слышали.

Позже, в середине 20-х, когда в Терской области были открыты ликбезы, Берс Тумгоев на очередном занятии узнал с картинки знакомый образ дяди с большими усами, и он рассказал об этом своему преподавателю. Рассказывают, что моему дедушке настолько нравилось творчество Горького, что он знал наизусть почти все его произведения. И эту любовь к Горькому он передал своим детям, особенно моей маме, которая, несмотря на лихие годы, проведенные в ссылке, сумела окончить начальные классы и превосходно читала художественную литературу, особенно Горького.

В 1892 году А. Пешков решился на второе странствование «по Руси» и, отправившись из Нижнего Новгорода, побывал сначала в Поволжье, на Дону, Украине, а затем посетил полуостров Крым и снова вернулся на седовласый Кавказ. Данное свое пешее путешествие он назвал «длительной прогулкой по России и Кавказу». В пути он писал рассказы и заметки, стихи, в которых подражал Джорджу Байрону.

«Не писать же мне в литературе — Пешков» — однажды решил будущий писатель и начал придумывать себе псевдонимы. В общей сложности их у него собралось около тридцати, но самым популярным и любимым, как сказать, ближе к телу, оказался псевдоним «Максим Горький», который «родился» в чудодейственном Тифлисе. Этим знаменитым псевдонимом писатель впервые подписался под своим рассказом «Макар Чудра», опубликованном в сентябре 1892 г. в грузинской газете «Кавказ». С тех пор его творчество неразлучно было связано с этим псевдонимом, сотканным из имени его отца и горькой участи, уготованной ему судьбой.

Странствуя по Кавказу, Горький пристально и с большим интересом наблюдал за жизнью горцев, и эти наблюдения он отразил во многих своих произведениях. Как он писал в своих путевых записках, в основе его неудержимого стремления к путешествию был глубочайший интерес к жизни, желание увидеть все собственными глазами, все узнать. Впоследствии писатель отмечал: «Можно думать, что величественная природа страны и романтическая мягкость ее народов — именно эти две силы — дали мне толчок и сделали из бродяги литератора».

Исследуя кавказский период жизни писателя и ознакомившись с бессмертными произведениями, замысел которых возник на нашей земле, становится понятно, что Максим Горький не просто глашатай революции, а одна из самых значительных, сложных и противоречивых фигур мировой литературы. Рассказы, написанные М. Горьким по впечатлениям от пеших путешествий по России, Кубани и Кавказу, публиковались на протяжении всей его жизни, они составляют важнейшую часть творческого наследия писателя и дают четкое представление о его художественном методе и мировоззрении.

Надо сказать, что Максим Горький — один из тех известных людей, кто оставил яркий и обстоятельный след в истории Терской области, на территории которой он побывал не один раз, начиная еще с юношеских лет. И в своих произведениях и письмах, изданных к концу жизни, писатель с теплотой и любовью упоминает время, проведенное среди его жителей. Также до нас дошли точные сведения о том, что Горький какое-то время работал на строительстве железной дороги Беслан — Петровск и был ночным сторожем строившегося в ущелье реки Сунжи барака для рабочих, прокладывавших этот железнодорожный путь. В Беслане он столкнулся с неимоверно тяжелыми условиями труда строителей, среди которых были русские, ингуши, осетины, дагестанцы.

Вскоре Горький вернулся в Нижний Новгород и стал активно писать и издаваться. Правда, в последующих своих произведениях Горький стал тщательнее прорабатывать образы героев, и эти изменения хорошо заметны в рассказе «Челкаш», который с первой же попытки был опубликован в известном петербургском журнале «Русское богатство».

В 1895 году Горький становится журналистом «Самарской газеты» и переезжает из Нижнего Новгорода в Самару. Писателю доверили вести литературную рубрику, в которой Горький еженедельно печатал свои произведения. Вернувшись вновь в Нижний Новгород, он возглавляет газету «Нижегородской листок». Таким образом, Горький становится известным журналистом, но он не оставляет литературное творчество: пишет рассказы, стихи, работает над своей повестью «Фома Гордеев».

Самый первый сборник Горького «Очерки и рассказы» выходит в свет в 1898 году. После его публикации писатель подружился с Антоном Чеховым и начал с ним общаться. Чехов давал Горькому советы, а иногда и критиковал. Повесть «Фома Гордеев», которая прославила Горького, впервые появилась на свет в газете «Жизнь» в 1899 году. Причем рецензии на произведение появились в ведущих журналах России, а в Петербурге в честь молодого писателя организовали конференцию. Такая популярность, разом обрушившаяся на него, позволила Горькому заняться в родном городе общественной деятельностью. Он устраивал благотворительные вечера, новогодние елки для детей бедняков. Но при этом писатель постоянно находился под надзором полиции, поскольку не переставал общаться с революционерами. И вскоре Горького выслали из Нижнего Новгорода за пропаганду революционных идей в небольшой город Арзамас. Правда, перед ссылкой, учитывая то, что у писателя был туберкулез, ему разрешили съездить в Крым и поправить здоровье.

В 1899 году Горький, теперь уже писатель с мировым именем, приехал в Ялту, где некоторое время назад познакомился с Чеховым, Буниным, Маминым-Сибиряком, Шаляпиным. В 1901-1902 гг. Горький живёт в Крыму и пишет пьесу «На дне». В 1905 году писатель снимает дачу в районе Ялты и здесь начинает писать свою знаменитую «Жизнь Клима Самгина».

А ещё Шаляпин и Горький часто посещали соседнее с Форосом имение Тессели — оно уже тогда очень понравилось Горькому. «Вот, Фёдор, где бы я хотел жить!» — сказал он как-то Шаляпину. И через много лет эта мечта писателя сбылась. Забегая немного вперед, скажем, что в 1932 году, советское правительство, учитывая плохое состояние здоровья Горького, передало в его распоряжение эту дачу. Правда, он прожил там всего ничего — чуть больше года, и занимал только две комнаты — спальню и кабинет. Рассказывают, что в быту Горький был довольно скромным, но зато очень трудолюбивым и пунктуальным. Каждый день в любую погоду с трёх до пяти часов дня он работал в парке. Силами и стараниями Горького этот парк преобразился: здесь был посажен фруктовый сад, появились редкие породы деревьев — Горький выписывал семена и саженцы из разных стран. По его инициативе здесь был создан большой пруд, который до сих пор радует посетителей парковой зоны.

В марте 1902 года закончилась трёхлетняя ссылка Горького, и он вернулся в Нижний Новгород, где дописал пьесу «На дне». В том же году Горький возглавил издательство «Знание», где публиковались писатели-реалисты Иван Бунин, Леонид Андреев, Александр Куприн и другие. Здесь же публиковались и его собственные произведения — пьесы «Варвары», «Дачники» и «Дети солнца», в которых автор критиковал буржуазию.

В январе 1905 года, когда началась Первая русская революция, Горький всем сердцем поддержал восставших рабочих и написал прокламацию, в которой призывал к «немедленной, упорной и дружной борьбе с самодержавием». За такую пропаганду вскоре писателя задержали и заточили в Петропавловскую крепость. Но на арест Горького отреагировали все зарубежные деятели искусств, и под давлением общества уже в феврале 1905 года писателя отпустили. Чтобы избежать нового задержания, Горький уехал из страны. Около полугода он прожил в США, где написал сборник очерков «В Америке».

Из-за обострения туберкулеза в конце 1906 года Горький уехал в Италию и поселился на острове Капри недалеко от Неаполя. К писателю из России приезжали его друзья Федор Шаляпин, Иван Бунин и Леонид Андреев. В эмиграции Горький много писал. Он создал роман «Мать», на который его вдохновили революционные события на Сормовском заводе. В полном виде произведение издали в Германии, а в России даже сокращенную версию изъяли из печати. Также под запретом на родине писателя были его пьесы «Враги», «Последние», «Васса Железнова» и роман «Жизнь Матвея Кожемякина», и поэтому они выходили в изданиях Германии, Франции и США, причем почти сразу их переводили на иностранные языки.

В 1913 году в честь 300-летия дома Романовых Николай II объявил частичную амнистию политическим преступникам, в число которых входил и Максим Горький. Писателю разрешили вернуться в Россию. Горький стал сотрудничать и переписываться с Владимиром Лениным и другими коммунистами, и его заочно приняли в РСДРП. Горький в спешке заканчивает работу над автобиографической повестью «Детство» и отправляется в Россию. Писатель поселился в Петербурге, где вновь попал под надзор полиции. Несмотря на это, он продолжил общаться с революционерами, писать статьи о судьбе России и критиковать власть.

В Петербурге Горький начал издавать журнал «Летопись», в котором свои научные и политические статьи публиковали Юлий Мартов, Александра Коллонтай, Анатолий Луначарский и другие. Среди литераторов, которые здесь печатались, были Владимир Маяковский, Сергей Есенин, Александр Блок. Вскоре Горький стал редактором большевистских изданий «Правда» и «Звезда».

Февральскую революцию 1917 года Горький воспринял настороженно. Писатель критиковал Временное правительство за неорганизованность, политическую разнородность и издал новую газету, где публиковал свои статьи с размышлениями о политике. Но и после Октябрьской революции писатель не переставал критиковать власть большевиков и действия самого Владимира Ленина. «Ленин, Троцкий и сопутствующие им уже отравились гнилым ядом власти, о чем свидетельствует их позорное отношение к свободе слова, личности. На самом деле их путь ведет к анархии, к гибели пролетариата и революции. Я верю, что разум рабочего класса скоро откроет пролетариату глаза на всю несбыточность обещаний Ленина», — писал Горький в одном из своих открытых обращений к гражданам.

Горький к тому времени был всемирно известным писателем и общественным деятелем, поэтому власть большевиков, наказывая его за критику в свой адрес, ограничилась тем, что закрыла только газету, которой он руководил. И для того, чтобы хоть как-то отдалить его от политики, в 1919 году Горького назначают главой оценочной комиссии наркомата торговли и промышленности. Но такая смена профессии не помешало Горькому в том же году организовать издательство «Всемирная литература», в котором начали печатать произведения русской и мировой классической литературы с комментариями литературоведов.

В 1921 году Максим Горький снова уехал в Германию. Официальной причиной в прессе назвали ухудшившееся здоровье писателя, но на самом деле он покинул страну из-за разногласий с правящей партией. Однако все расходы Горького за границей оплачивала РКП(б), а вскоре и отношения писателя с Владимиром Лениным наладились: они вновь начали переписываться.

В Берлине Горький основал журнал «Беседа», в котором печатал русских писателей-эмигрантов. Недолго действуя, издание закрылось по той самой причине, что основателя журнала стали критиковать в эмигрантской прессе за его связи с советским правительством. В ответ на это Горький опубликовал статью, где сообщал, что поддерживает большевиков и жалеет о написанных в 1917–1918 годах критических статьях. После этого многие друзья писателя, в том числе Иван Бунин, перестали с ним общаться.

В 1924 году Горький уехал в Италию и поселился в городе Сорренто. К этому году он закончил автобиографическую повесть «Мои университеты» о своей жизни в Казани, роман «Дело Артамоновых», а затем приступил к созданию эпопеи «Жизнь Клима Самгина». Над книгой он работал до конца жизни.

В 1928 году, в год своего 60-летия, по приглашению Иосифа Сталина Горький приехал в СССР и совершил путешествие по стране, во время которого встречался с поклонниками, посещал литературные встречи. Окончательно вернулся он на родину только в 1933 году. В Москве Горькому устроили торжественный прием и на пожизненное проживание выделили бывший особняк миллионера Сергея Рябушинского в центре Москвы, дачу в деревне Горки в Подмосковье и дом в Крыму.

По инициативе Горького в начале 30-х годов были созданы журналы «Литературная учеба» и «Наши достижения», изданы книжные серии «Жизнь замечательных людей», «Библиотека поэта» и открыт Литературный институт. В августе 1934 года в Москве состоялся Первый съезд советских писателей, на котором был принят устав нового органа — Союза писателей СССР. Горький стал его первым руководителем. В это время он почти не покидал свою дачу в Горках, и единственное место, куда он любил возвращаться — это было имение Тессели. В мае 1936 года Горький вернулся оттуда в Горки и очень сильно простудился. Тяжело больного Горького несколько раз посещал Иосиф Сталин.

18 июня 1936 года сердце писателя перестало биться. Перед смертью он сокрушался только о том, что больше никогда не сможет вернуться в свой любимый уголок Тессели.

Максим Горький был широко известен в России и за ее пределами. Его «Очерки и рассказы», романы «Фома Гордеев», «Трое», «Мать», а также поэмы «Песня о Соколе» и «Песня о Буревестнике» стали мировыми бестселлерами. Произведения писателя были переведены на шестнадцать языков мира. Также на многие языки были переведены пьесы Горького «На дне», «Враги», «Егор Булычев», «Васса Железнова» и другие. Большой популярностью пользуются произведения писателя, где упоминается о его пребывании в наших местах. Это такие рассказы, как «Мой спутник», «Два босяка», «Женщина», «В ущелье», «Рождение человека», «Калинин», «Чужие люди», «Едут» и многие другие.

К сожалению, несмотря на то, что Максима Горького пять раз номинировали на Нобелевскую премию по литературе, он так и не смог её получить. Зато за Горьким осталась крупная заслуга: своим примером он показал нам живую душу в «босяке», которая продолжает биться в его бессмертных произведениях.