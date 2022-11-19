Я не желаю зла украинцам, но факт в том, что — они, «благодаря» избранным ими руководителям, принесли эту войну в свой дом.

Именно — сами!

Потому что, они согласились с «кроликом» Яценюком, а затем и одобрили заявление Порошенко, что дети Донбасса пусть живут в подвалах если не хотят говорить на «мове», а не на родном для них русском языке. (При чем этот язык является родным и для подавляющего большинства украинцев).

Мало было политической конфронтации, они дали возможность управлять государством Зеленскому. Этому ущербному «наполеончику» (слуге США), которому, по сути, надо было публично навалять, чтобы знал свое место шута.

Но, они этого не сделали, а решили (поверили), что «москалей» можно задавить. (Не на тех напоролись вместе с Западом).

Что получилось — сами видите.

Но, мой материал несколько о другом — о кодексе воинской чести.

Минобороны России сообщило, что украинские военные «намеренно и методично» расстреляли более 10 обездвиженных российских военных. В сети появилось два видео, на которых, предположительно, запечатлен расстрел российских военнопленных солдатами ВСУ.

Глава совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев заявил, что направит видео с расстрелом российских военнопленных в международные организации. Затем представитель ООН призвал провести расследование. (Узрели!).

Ингушетия — субъект России. Здесь живут люди, к которым Зеленский обратился со словами: «Никто не должен участвовать в позорной войне. Дагестанцы не должны погибать в Украине. Чеченцы, ингуши, осетины, черкесы и любой другой народ, который оказался под российским флагом — всего почти 200 разных народов».

Более того добавил: «Вы можете это изменить — нужно только понять, кто действительно для вас символ, кто для вас герой, кто гордость вашей истории — а кто просто хочет вами воспользоваться».

Вот этот лицемер и вассал Запада обращается к нам, нисколько не понимая наш менталитет и как мы относимся к ингушским участника СВО. (Адаму Хамхоеву, Земелемхану Вышегурову, Исропилу Дзангиеву и многим другим).

Всяким это говорить бесполезно, но себе стоит напомнить. В частности, у ингушей есть общепризнанный кодекс «Эздел» — «Благородство». Это универсальный «генный код» и очень широкое понятие. Есть «эздел» поведения за столом, в гостях, пути и так далее.

А «т1ема эздел» («Благородство при войне») — просто уникальное постановление наших отцов, когда есть границы, как должен поступать воин.

По этому кодексу, выработанному еще в XI-XII веках (а может и раньше), запрещалось ингушам-воинам: убивать женщин, детей, стариков, служителей религии (не важно христиане они, мусульмане, язычники), разрушать божий храм. Запрещалось также добивать раненных и убивать того, кто опустил оружие, то есть попал в плен.

И это — не легенды и мифы. Наши историки, этнографы могут привести реальные доказательства, что так и было.

Вот теперь и сравните, кто к нам обращается с призывом не участвовать в «позорной войне»!

Этот гаденыш — «демократ» Зеленский (иначе не назовешь) считает, что он «избранный», а на войне все допустимо, жертвы во славу его и западных покровителей — оправданы.

За кого он нас принимает?

Просто задайте себе этот вопрос.