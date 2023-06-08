— Мероприятие направлено на предупреждение преступных посягательств в отношении детей, в том числе со стороны родителей и законных представителей, иных членов их семей, принятия мер по защите прав несовершеннолетних, а также по профилактике травматизма несовершеннолетних на объектах транспортной инфраструктуры, — сообщил газете «Ингушетия» инспектор отдела по делам несовершеннолетних старший лейтенант полиции Рахман Ахильгов.

По словам собеседника, в этот период сотрудниками отдела совместно с работниками Северо-Кавказского военизированного отдела Терского отряда на станции Назрань на наиболее травмоопасных участках железной дороги будут проводиться рейдовые профилактические мероприятия, а также мониторинг социальных сетей и беседы с гражданами, проживающими в непосредственной близости к объектам железнодорожного транспорта.