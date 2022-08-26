На ярмарке вакансии по разным направлениям потенциальным соискателям предложили работодатели крупных региональных торгово-промышленных предприятий и организаций: ООО «Сад-гигант Ингушетия», агрокомплекс «Сунжа», птицекомплекс «Южный», ГУП «Сборно-монолитный бетон», ООО «РИАК», общественная организация «Работа-06», молодежная организация «Российские студенческие отряды» и другие.

На мероприятии побывала вице-премьер, министр образования и науки республики Эсет Бокова.

Как сообщает пресс-служба мэрии, она подходила к каждому стенду, обращала внимание на их оформление, на требования, предъявляемые нанимателями к потенциальным работникам. По ее мнению, при проведении подобных ярмарок необходимо использовать современные технологические решения, к которым особенно восприимчива молодежь.

По словам председателя комитета по делам молодежи Адама Мальсагова, ярмарка была ориентирована в основном на молодых людей, чтобы постараться снять остроту вопроса по их трудоустройству. В таком формате на местном уровне мероприятие проводится впервые. Было представлено 200 вакансий от 10 организаций, в их числе десять мест преподавателей в Северокавказском колледже инноваций и Сунженском колледже управления и новых технологий.

Здесь необходимо вспомнить, что участниками первой республиканской молодежной ярмарки вакансий, прошедшей в Магасе 12 июля, стали около 1 тыс. человек, более 300 из них заполнили анкеты для трудоустройства по различным вакансиям. Мероприятие, проходившее на площади у стометровой башни Согласия, посетил Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Он ознакомился с организацией выставочных павильонов, предложениями работодателей и пообщался с посетителями ярмарки. Руководитель субъекта отметил, что присутствие на таких встречах самих представителей производственных площадок, готовых не только принять на работу, но и обучить, воспитать профессионала, дать хороший старт, важно для молодежи.

«Для начинающего специалиста огромное значение имеет первое место работы. Исполнительные власти, предприятия региона при полном взаимодействии должны создать комфортные условия для интеллектуального совершенствования, саморазвития наших ребят и девушек. Это прочная основа не только в борьбе с безработицей, но в формировании трудолюбивой, здоровой молодежи, нашего будущего», — сказал руководитель субъекта.

На площади было установлено 10 модулей, в каждом из которых располагались представители крупных организаций и предприятий региона, предлагавших соискателям свои вакансии.

Тогда же Адам Мальсагов сообщил, что Главе Ингушетии понравилась идея проведения такого мероприятия, и потому он предложил сделать его регулярным.

Проблема безработицы в республике все годы становления и развития Ингушетии, как субъекта России, стояла остро. Но есть и определенные успехи в этом направлении.

Уровень регистрируемой безработицы в регионе в текущем году по сравнению с прошлым снизился на 5,2% — с 16,3% до 11,1%. Такие данные на 1 июля 2022 года привел председатель правительства республики Владимир Сластенин, в режиме видеосвязи принимавший участие 15 июля в заседании межведомственной рабочей группы по вопросу восстановления рынка труда под руководством вице-премьера России Татьяны Голиковой.

По информации Федеральной службы статистики по СКФО, численность экономически активного населения за март-май этого года в Ингушетии составила 277,3 тыс. человек, из них 197 тыс. заняты в экономике и 80,3 тыс. не имели занятия и классифицируются как безработные. Уровень общей безработицы составляет 28,8%.

Численность граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения в качестве ищущих работу, на 1 июля — 29 703 человека, из них признаны безработными 29 397, что на 12 729 человек меньше, чем в 2021 году (42 432).

При этом на территории субъекта реализованы все 27 мероприятий, предусмотренных методическими рекомендациями для органов службы занятости по организации превентивного мониторинга состояния рынка труда при высвобождении работников.

Превентивный мониторинг включает в себя комплекс действий, направленных на выявление работодателей, имеющих риски увольнения трудящихся, и определение их численности. За каждым из таковых закреплено 2 персональных куратора, оказывающих индивидуальный комплекс услуг в зависимости от бизнес-ситуации в компании и положения работников.

По итогам данной работы было выявлено 352 специалиста, являющихся потенциальными претендентами на освобождение занимаемого рабочего места.

Кроме того, властями организовано 8 консультационных пунктов на базе 8 центров занятости населения республики, проведено 6 выездов мобильных бригад на предприятия и в организации, разработано 2 индивидуальных плана мероприятий для работодателей, сформирована база вакансий для трудоустройства высвобождаемых работников — 679 рабочих мест от 9 работодателей.

До конца текущего года в дополнительных мероприятиях смогут принять участие 1058 человек, а именно: организация временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения, и предоставление возможности выполнения общественных работ гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости населения в поисках подходящей работы, включая безработных граждан.

Отмечается положительная динамика в вопросе реализации государственной поддержки в 2022 году юридических лиц, включая некоммерческие организации и индивидуальных предпринимателей в целях стимулирования занятости отдельных категорий граждан.

В этом году, согласно контрольным показателям, необходимо трудоустроить 1495 человек из числа молодежи. На 13 июля трудоустроено 1204 человека, что составляет 80,5% от планового показателя.

Кроме того, в целях реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» к июлю было размещено 437 заявок (план — 1101 заявка), а также направлено на обучение 98 человек.