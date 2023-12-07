Без зачета по сочинению допуск к ЕГЭ не получить. А еще сочинение можно потом положить в папку индивидуальных достижений при поступлении в вуз.

«На протяжении двух лет подряд при написании сочинения существуют новые правила. В прежнее время пять открытых тематических направлений итогового сочинения размещались в открытом доступе перед стартом учебного года. С конкретными темами школьники знакомились только в день сочинения. Для каждого часового пояса предлагалось пять тем на выбор», — пояснили в образовательном ведомстве республики.

Но, как отмечали педагоги и эксперты, из года в год темы походили друг на друга, можно было пользоваться уже готовыми базами аргументов — списками литературы, рекомендуемой для раскрытия темы. Да и сами темы были, как близнецы, похожи между собой. В настоящее время уже создан закрытый банк, где собраны все темы, разработанные за годы проведения итогового сочинения. Их около двух тысяч, и банк будет дополняться новыми. Тематических направлений теперь три, они тоже публикуются перед началом учебного года.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минобрнауки региона, в текущем году школьникам предлагалось выбрать одну из нескольких тем для сочинения, связанных с духовно-нравственными аспектами жизни человека. Ребятам необходимо было раскрыть свое понимание и отношение к выбранной теме, привести аргументы и примеры, а также выразить свою позицию и выводы. По словам представителя образовательного ведомства Ингушетии, мероприятие прошло без сбоев.

Минимальный объем итогового сочинения — 250 слов, но одиннадцатиклассникам рекомендуется написать не менее 350, чтобы не рисковать получить «незачет» из-за недостаточного объема работы. Обязательное требование к сочинению — самостоятельность его написания.

«Можно было использовать цитаты, но их объем не должен был быть больше рассуждения автора, — подчеркнул представитель Минобрнауки Ингушетии. — Естественно, надо было указать, из какого текста был взят процитированный фрагмент».

Результаты итогового сочинения будут оглашены не позднее 20 декабря текущего года. Как показывает практика, результаты итоговых сочинений ученики узнают в течение первой недели после написания экзамена. Результаты итоговых сочинений вместе со сканами работ будут опубликованы в личных кабинетах учащихся выпускных классов.

Отмечается, что проведение экзамена в дополнительный период не отличается от проведения экзамена в основные сроки. Изменятся только темы, которые экзаменуемым предложат для написания сочинений.

Напомним, в нынешнем году исполнилось 10 лет, как итоговое сочинение (изложение) было введено в качестве одного из условий допуска к прохождению государственной итоговой аттестации по поручению Президента Российской Федерации от 17 ноября 2013 г. № 2699.