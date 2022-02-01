Ушёл из жизни видный политический деятель, истинный сын ингушского народа Бексултан Магомедович Сейнароев

Родился Бексултан Магомедович 20 мая 1938 г. в Ингушетии. В 1963 г. окончил ВЮЗИ. Прошёл все этапы профессионального становления от юрисконсульта, начальника юридического отдела, заместителя гендиректора по экономическим и правовым вопросам Павлодарского алюминиевого комбината, замдиректора Павлодарского нефтеперерабатывающего завода, доцента, профессора Грозненского нефтяного института имени академика Миллионщикова, профессора Тюменского государственного нефтегазового университета, зав кафедрой Тюменского международного института экономики и права. Работал в суде общей юрисдикции.

В 1989-1992 гг. в качестве председателя оргкомитета по образованию Ингушской Республики возглавил национальное движение, приведшее 4 июля 1992 г. к историческому для Ингушетии событию — образованию Ингушской Республики в составе РФ в полном соответствии с волеизъявлением ингушского народа, выраженным на референдуме в 1991 г.

Участвовал в разработке проектов законов РФ «О реабилитации репрессированных народов», «Об образовании Ингушской Республики».

24 октября 1995 года назначен на должность судьи Высшего Арбитражного суда РФ.

Академик Международной академии информатизации (отделение прав человека); награжден орденом «За заслуги», медалями «За доблестный труд» и «За заслуги перед судебной системой РФ». Доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации

Выражаем слова соболезнования родным и близким.

Дала къахетам болба, Дала гешт долда!