Совсем недавно открылся в Назрани частный центр «Рассвет» для таких маленьких граждан и их родителей, чтобы оказывать им квалифицированную помощь. Дети имеют возможность заниматься в маленьких группах по 5-6 человек, где спокойный темп обучения. Есть в центре педагоги со специальной подготовкой: дефектолог, логопед, психолог, нейропсихолог, нутрициолог, а также специалист по сенсорной интеграции.

Руководит данным образовательным учреждением, имеющим коррекционную направленность, Асия Арапханова. Она дипломированный специалист в области психологии, логопедии, нутрициологии, является членом «Логопедического клуба».

«Наш центр помогает детям с ОВЗ раскрыть заложенные в них возможности и найти своё место в жизни, учим также родителей, как им правильно взаимодействовать с ребенком, у которого есть особенности в развитии, — говорит А. Арапханова. — Мы знаем, что перед родителями стоит нелёгкая задача, куда отдать ребенка: в специализированную школу или в класс коррекции. Многие специалисты в общеобразовательной школе не знают, как заниматься с ребенком, у которого есть особенности в развитии. И маленький человек должен в одиночку справляться со своими проблемами. Здесь же на помощь приходим мы, наше специализированное заведение, где для детей созданы все условия, чтобы они могли развиваться, получать все необходимые знания, несмотря на все диагнозы и ограничения.

Раньше я работала в своем частном кабинете, обучая родителей детей с аутизмом. Так как я сама являюсь мамой особенного ребёнка, мне более понятны были всегда проблемы родителей, в семье которых больной ребёнок. Я старалась донести до мамочек, которые посещали мои занятия, нужную для них информацию. Со временем же так вышло, что я стала во главе данного коррекционного центра».

Асия Арапханова является матерью пятерых детей. Второй её дочери Аише было чуть больше года, когда она узнала, что у ребёнка расстройство аутического спектра. Это ментальное расстройство, которое невозможно полностью излечить, но можно корректировать.

«Я на тот момент работала детским психологом и понимала, что у моей дочки есть проблемы, но не хотела признавать их, — рассказывает она. — Поразмыслив обо всём, я поняла, что с очевидным надо смириться, и решила взять всё под свой контроль. Потихоньку стала составлять план дальнейших своих действий и пришла к выводу, что мне нужны дополнительные знания. Так я прошла переподготовку на логопеда на базе высшего образования. Через некоторое время благодаря Всевышнему и приобретённым мной знаниям у меня получилось, чтобы дочь заговорила, но, к сожалению, не видела коммуникации, её желания общаться с миром. Тогда я начала глубже изучать проблему, и, конечно, здесь мне очень помогли знания нутрициологии. Сейчас я являюсь автором уникальной программы по легкому введению правильного и чистого питания, с устойчивым результатом. Я могу с уверенностью заявить, что правильное питание является фундаментом развития ребенка. Я много изучала влияние глютена, казеина и сахара на детей с РАС и тогда нашла подтверждение, что таким детям сложно усваивать белки казеина и глютена. У них наблюдается недостаток ферментов для переваривания этих белков. Непереваренная пища становится средой для размножения патогенных микроорганизмов в кишечнике».

"Быть мамой особенного ребенка — очень сложно, — делится А. Арапханова, — ведь нужно не только растить и воспитывать ребенка, но буквально бороться за его жизнь и здоровье, счастливое и благополучное будущее. И здесь самое главное, чтобы мама особенного ребенка была во всём информирована по многим вопросам, связанным с заболеваниями. Именно поэтому мы решили создать центр для детей с особенностями развития и их родителей. Родителям особенных детей помощь нужна буквально как воздух. Каждый, кто столкнулся с тяжелым диагнозом, понимает, что постоянно должен быть с ребенком, и, конечно, никто не откажется от помощи, от любой помощи, которая всем необходима. Есть еще одна большая проблема — нехватка детских садов и центров для таких детей, хотя они повсеместно и создаются. Не все дети могут посещать образовательные учреждения, многие в основном на домашнем обучении.

Наша основная задача — это коррекция нежелательного поведения, так как для таких деток это одна из главных проблем. Если ребёнок хочет что-то получить или какие-то внешние факторы становятся для него раздражителями, он проявляет нежелательное поведение, может причинять вред себе и окружающим. Мы оказываем помощь ребёнку во время адаптации, когда он только приходит в коллектив. Для того, чтобы в дальнейшем проводить с детьми коррекционную работу, нужна устойчивая сильная внешняя мотивация — социальная похвала, пищевое подкрепление, различные игрушки и так далее. Без нее было бы очень сложно работать. Вообще мы должны стать как бы вторыми руками, глазами, ногами и всем остальным для деток, которые приходят к нам. Но самая важная наша миссия заключается в том, чтобы ребёнок мог обходиться без нашей помощи, самостоятельно справляться с трудностями повседневной жизни, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. К этой цели мы и стремимся в своей работе.

Проблемы с речью детишек сопровождаются несформированностью психических процессов, недоразвитием памяти и внимания. Успешная коррекция таких нарушений возможна только при тесном взаимодействии логопеда и психолога. Такое взаимодействие способствует эффективным, качественным изменениям в речевом развитии детей, росту компетентности родителей в области коррекционной педагогики. В процессе коррекционно-развивающей деятельности необходима своевременная ранняя поддержка ребенка педагогами и родителями, которая позволяет предупредить многие проблемы и вовремя откорректировать их с наименьшими затратами сил".