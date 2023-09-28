Участниками мероприятия стали 60 школьников старших классов из сельского поселения Долаково. Им была дана возможность узнать больше о военных силовых структурах, их истории и задачах. Ребята рассмотрели в воинской части различное армейское оборудование и технику, такую как танки, боевые машины. Будущие призывники также могли задать вопросы военным специалистам и узнать об их жизни и службе.

Как сообщили газете «Ингушетия» в молодежном ведомстве республики, во время экскурсии учащимся показали казармы, столовые, спортивные площадки и другие важные объекты военной части, продемонстрировали стрелковое оружие, чтобы молодые люди имели представление о буднях солдат.

«Это было не только интересно и увлекательно, посмотрели все изнутри, но и помогло нам понять важность военной службы», — отметил один из юношей Ислам Оздоев.

Отмечается, что в экскурсии приняли участие молодые люди, которые уже совсем скоро пополнят ряды российской армии. Встречали гостей как полагается — хлебом-солью. Ребята обратили внимание, что порции блюд в столовой довольно-таки внушительные, меню разнообразное, везде чисто и опрятно. Вообще, школьники воочию убедились, что чистота и соблюдение гигиены в армии на первом месте, поэтому в казармах современные санузлы и душевые. Есть специальное помещение, где можно постирать форму. Не руками, конечно, а в стиральной машине-автомате. Сохнет форма в сушилке — небольшой комнате с постоянной температурой воздуха около +40 градусов. Чистую одежду нужно обязательно отутюжить, для чего тоже есть отдельное место, где стоят гладильные доски. Там же шкафчик с нитками-иголками.

Как рассказали офицеры, следить за своим внешним видом, быть аккуратным в армии учат с первых дней. И, само собой, военного невозможно представить без начищенных до блеска сапог. Ребятам рассказали, как быстро привыкнуть к армейской жизни, как общаться с сослуживцами, как реагировать на команды старших по званию, почему не стоит проявлять агрессию и т. д.

Некоторые всеми силами стараются избежать службы в армии. Другие же, наоборот, рвутся в войска, чтобы закалить себя, улучшить дисциплину, развить в себе настоящие мужские качества. Служба в армии — дело очень ответственное и достойное.

«На протяжении многих веков военная служба формировала у мужчин лучшие качества, такие как дисциплинированность, патриотизм, умение находить выход из сложной ситуации. Эти черты и становятся основой характера, — заявили офицеры, обращаясь к юношам. — Армия будет для вас жизненной школой, где вы обучитесь законам военной дисциплины, научитесь ценить дружбу и взаимовыручку и вернетесь домой морально и физически окрепшими молодыми людьми».

Ведь недаром говорят, пришел в армию — мальчиком, ушел — мужчиной... Всего лишь год продлится служба (раньше служили 2 года), но в памяти она останется на всю жизнь. Благополучно отслужив, ребята сохранят о ней воспоминания. И этим уже мужчинам на протяжении всей своей дальнейшей жизни никогда не удастся стереть из памяти страницу под названием «юность в сапогах».