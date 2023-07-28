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Продолжатели славной традиции

В Ингушетии отпраздновали 19 — летие Назрановского полка Росгвардии

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В Назрани, военнослужащие назрановского полка войск национальной гвардии Российской Федерации приняли участие в торжественном собрании, посвященном 19-летию со дня образования воинской части.

В мероприятии приняли участие врио командира владикавказского соединения Росгвардии полковник Сергей Кутейников, начальник территориального органа генерал-майор полиции Микаил Буружев, председатель совета ветеранов войск правопорядка в Ингушетии Магомед Горбаков, командование и личный состав полка.

В начале мероприятия присутствующие почтили минутой молчания память сослуживцев, погибших при исполнении воинского долга.

Затем к личному составу обратился командир полка полковник Руслан Гаджиев, который поблагодарил военнослужащих за профессионализм, верность воинскому долгу и самоотверженность при выполнении возложенных задач. Особые слова признательности прозвучали в адрес ветеранов за их преданность делу и жизненную стойкость.

«19-летний боевой путь, к сожалению, не удалось преодолеть без потерь. Несмотря на это, полк остается одним из важнейших элементов стабильности в нашей республике, продолжая славные военные традиции. Желаю благополучия и здоровья вашим семьям. Потому что крепкий тыл — залог победы», — отметил в своем выступлении начальник Управления Росгвардии по Республике Ингушетия генерал — майор полиции Микаил Буружев

В завершение торжественного мероприятия отличившимся при выполнении служебно-боевых задач росгвардейцам были вручены государственные награды и объявлены благодарности.

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