Встреча была посвящена теме лидерских качеств человека и поиска цели в жизни.

«Подростковый возраст — это именно тот период, когда человек стремится к самопознанию. Понять себя, свои сильные стороны, устремления. Поэтому важно выслушать молодых людей, помочь им найти себя, справиться с неуверенностью, направить силы в созидательное русло», — рассказывает руководитель проекта Аза Дидигова.

Тренинг для «Нового поколения» провела педагог-психолог Мадина Долгиева. В своей работе она применила арт-технику, что позволило девочкам поделиться красотой своего внутреннего мира и выразить на бумаге цели и устремления.

Мадина Долгиева отметила, что была впечатлена умом и осознанностью юных участниц. По ее словам, девочки точно знали, чего хотят в жизни, и были полны готовности достичь свои цели.

Девочки поблагодарили тренера за проведенный мастер-класс и выразили надежду на новую встречу.

Всего в рамках проекта «Новое поколение» было проведено шесть мероприятий разной направленности: знаменитые ингушки и мусульманки, донорство, искренность намерения, социальное проектирование, субботник, пикник, творческие мастер-классы и т. д.

«Мы реализовывали проекты для женщин разных возрастов, но только в этом году смогли целенаправленно провести мероприятия для девочек-подростков, так как они нуждаются в особом внимании. Наша цель — познакомить их с общественной жизнью республики и реализовывать проекты, которые принесут пользу всему народу», — отметила Аза Дидигова.