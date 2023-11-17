Дата была выбрана неслучайно: в этот день родился канадский врач и физиолог Фредерик Бантинг, открывший инсулин - гормон, регулирующий содержание сахара в крови, или глюкозы, за что ему была присуждена Нобелевская премия.

В рамках недели борьбы с сахарным диабетом (проходит в регионах России с 13 по 19 ноября) в гимназии №1 Назрани прошла лекция на тему «Профилактика диабета среди подростков». В режиме беседы, специалист Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Радимхан Досхоева рассказала учащимся учебного заведения о факторах риска и мерах профилактики данного недуга.

После окончания лекции всем желающим она померила сахар в крови. Детальнее, об угрозах, таящихся в сахарном диабете Радимхан Досхоева поделилась с корреспондентом газеты «Ингушетия».

- На сегодняшний день диабет помолодел, – сказала она. - Если раньше считалось, что диабетом второго типа заболевают только люди в возрасте, то сейчас такой диагноз можно услышать и среди детей. Сахарный диабет является самым распространенным эндокринологическим заболеванием в мире. Это заболевание обмена веществ, при котором в крови повышается содержание сахара. Основная причина – нехватка в организме инсулина. У больных сахарным диабетом из-за недостатка инсулина глюкоза не может попасть в клетки и превратиться в энергию. Содержание ее в крови повышается все больше, а клетки организма «голодают», им не из чего вырабатывать энергию, необходимую для жизнедеятельности организма. В этом случае в качестве источника энергии начинает использоваться собственный жир организма. Для поступления в клетку и последующего сгорания жира инсулин не требуется. Именно жир становится основным источником энергии при сахарном диабете, когда имеется выраженный дефицит инсулина. При этом организму приходится расходовать свои жировые запасы (это одна из причин снижения веса).

В процессе сгорания в клетках жира и выработки энергии в кровь выделяется много так называемых кетоновых тел. Когда кетоновых тел в крови становится много, что они начинают выделяться с мочой в виде ацетона. Ацетон может образовываться и в организме здорового человека. Основная причина его появления – недостаток в пище углеводов (например, при намеренном голодании с целью снижения веса). Клетки в качестве источника энергии сначала будут использовать запасы сахара из печени, затем запасы гликогена, накопленные в мышцах. После истощения этих источников начинается расщепление собственного жира. Такой ацетон носит название «голодный». У людей с сахарным диабетом голодный ацетон может появляться в случае гипогликемии (низкого сахара). Если содержание сахара в крови выше 9-10 ммоль/л, он начинает появляться в моче (поскольку у здорового человека уровень сахара в крови никогда не достигает таких цифр, то в норме всегда сахар в моче отсутствует). Уровень сахара крови, при котором сахар начинает выделяться с мочой, называется почечным порогом. По содержанию сахара в моче можно приблизительно судить о его содержании в крови. Если в моче нет сахара, это означает, что его содержание в крови ниже 9 ммоль/л. Если в моче совсем немного сахара, это означает, что его содержание в крови периодически незначительно выше почечного порога. Если с мочой выделяется много глюкозы, значит, содержание ее в крови значительно повышено. При этом с мочой теряется много других важных веществ, и в первую очередь – воды и солей. Отсюда - частое, обильное мочеиспускание и жажда.

Перечислила врач и факторы риска развития сахарного диабета.

- К ним относятся генетический фактор, стресс, ожирение, недостаточная физическая активность, неправильное питание, – проинформировала собеседница. – При диабете в организме происходят значительные изменения: повышается содержание сахара в крови, появляется сахар в моче, увеличивается количество мочи, и она становится почти такой же бесцветной, как вода, и липкой из-за сахара, появляется сильная жажда, несмотря на повышенный аппетит, вес снижается. Если вовремя не начинать лечение, то из-за повышенного распада жира развивается состояние, которое носит название диабетический кетоацидоз. Изменения самочувствия, которые характерны для кетоацидоза, очень похожи на симптомы пищевого отравления, в первую очередь, потому что действуют кетоновые тела, как отравляющее вещество. Появляются сильная слабость, утомляемость, тошноту, боли в животе, иногда и рвоту. На сегодняшний день известно, что сахарный диабет развивается у генетически предрасположенных людей под влиянием факторов окружающей среды.

Риск заболеть диабетом может передаваться по наследству. Даже если среди родственников нет ни одного больного диабетом, они могут иметь повышенную генетическую предрасположенность к этому заболеванию. И хотя она не проявилась у них, Вам передалась эта предрасположенность. И под действием различных причин (детские инфекции, вирусные простудные заболевания, стресс и др.) эта предрасположенность «переросла» в заболевание – сахарный диабет , причем воздействие этих факторов могло оказать «отрицательное влияние» на организм задолго до того, когда возникло заболевание – за несколько лет.

Радимхан Досхоева особо подчеркнула необходимость профилактики данного заболевания.

- Нужно строго придерживаться диеты, – отметила она. – Это дробное питание до 5 раз в день. Употребление рафинированных углеводов - сахара, меда, джемов, насыщенных жиров должно быть снижено до минимума. Основу питания должны составлять сложные углеводы и продукты, богатые растворимыми волокнами. В процентном соотношении содержание углеводов в пище должно быть 50%, жиров — около 25 %, белков — не более 25 %. Предпочтение отдается белому мясу птицы, нежирной рыбе, блюдам из овощей, отварам трав, компотам без добавления сахара. Жареную пищу заменяют отварной, тушеной, запеченной. Сладости, газированные напитки, десерты, растворимые напитки с сахаром, фаст фуды, копченое, соленое необходимо исключить из рациона. Важна, также разумная физическая нагрузка. Физическая активность улучшает процессы метаболизма и повышает чувствительность тканей организма к инсулину. Занимаясь профилактикой сахарного диабета, вы действуете на благо всего организма. Правильная система питания, умеренная физическая активность, контроль веса являются базовыми понятиями для профилактики не только сахарного диабета, но и гипертонической болезни, инсульта, инфаркта. Для раннего выявления сахарного диабета необходимо определять уровень сахара хотя бы один раз в год.