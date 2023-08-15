В свою очередь Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики информирует население о том, как важно заниматься физической активностью и вести здоровый образ жизни, посредством различных бесед и лекций с населением. Об этом расскажет нашим читателям врач республиканского центра Мадина Сагова:

— Физическая активность является неотъемлемым элементом сохранения здоровья человека в любом возрасте. Термин «физическая активность» относится к любым видам движений, в том числе во время отдыха и работы. К популярным видам физической активности относятся ходьба, езда на велосипеде, катание на коньках, занятия спортом, активный отдых и игры.

В последние годы вопросы здорового образа жизни и физической активности стали важными для многих людей. Исследования показывают, что регулярные занятия спортом не только улучшают физическую форму, но и способствуют укреплению иммунной системы, снижению риска развития многих заболеваний, а также улучшают настроение и общую жизненную энергию. Согласно научным исследованиям, достаточно 30 минут ежедневной активности умеренной интенсивности.

Наряду с физической активностью, такие вредные привычки, как курение, избыточная масса тела, повышенное содержание холестерина в крови и повышенное артериальное давление являются независимыми, самостоятельными факторами риска развития заболеваний.

В результате недостаточной физической активности ежегодно по всему миру умирают около 3,2 миллиона человек. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что недостаточная физическая активность (физическая инертность) — четвертый по значимости фактор риска, на долю которого приходится 6% случаев смерти в мире. По оценкам ВОЗ, именно физическая инертность и гиподинамия — основная причина примерно 21-25% случаев рака молочной железы и толстой кишки, 27% случаев диабета и 30% случаев ишемической болезни сердца.

Также доказано, что регулярная физическая активность способствует профилактике и лечению неинфекционных заболеваний, таких как болезни сердца, инсульт, сахарный диабет и некоторых видов рака. Она также помогает поддерживать нормальный вес тела, заботиться о психическом здоровье, повышать качество жизни и благополучие.

Главным принципом физической активности является избегание малоподвижного образа жизни. А это ежедневная утренняя зарядка (10-15 минут), работающим желательно проходить часть пути на работу или в магазин пешком. В общем, в день рекомендуется делать 10 тысяч шагов, подниматься и спускаться по лестнице, заниматься спортом не менее 150 минут в неделю.