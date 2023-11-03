Участники форума обменялись опытом, практиками социализации лиц с инвалидностью в образовательных организациях. Мероприятие прошло в формате очного участия педагогических работников Ингушетии численностью 120 человек из общеобразовательных и профессиональных организаций, представителей органов исполнительной власти и некоммерческих общественных организаций.

Форум стартовал с семинара «Специфика развития инклюзивного образования», на котором выступили заместитель начальника отдела образования детей с особыми образовательными потребностями департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Наталья Лихошерстова; член Ассоциации руководителей образовательных организаций Алексей Боровиков; директор РУМЦ МГППУ Татьяна Иванова; руководитель федерального методического центра по инклюзивному образованию, национального центра «Абилимпикс» ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования», кандидат экономических наук доцент Дина Макеева; руководитель научно-исследовательской лаборатории «Развитие региональной системы инклюзивного образования» Волгоградской государственной академии постдипломного образования, кандидат педагогических наук, доцент, магистр психологии Анатолий Сергеев.

«Наша задача на самой ранней стадии помочь ребенку в вопросах профессионального самоопределения, развития и выстраивания профессиональной траектории для его дальнейшей успешной социализации и трудовой адаптации. Дать возможность жить полноценной жизнью, участвуя во всех активностях, существующих в настоящее время», — подчеркнула Дина Макеева.

Говорили о том, насколько важно открывать проекты и программы, направленные на улучшение качества образования для детей с ОВЗ. Стоит отметить, что работа форума проходила с подключением экспертов в формате видео со всей страны.

«Необходимо действовать. Сейчас очень много проектов, направленных на решение проблемы адаптации учащихся, которые могут помочь людям с инвалидностью, социализировать их, могут помочь им найти себя в этом обществе. Главное, чтобы они не сидели дома, участвовали в жизни общества. Мы в свою очередь всегда готовы помочь, показать инструмент, с помощью которого они могут реализовать свои идеи и свою миссию», — отметил руководитель общественной организации молодых инвалидов «Вдохновение» Тимур Нигматуллин. Он сам не понаслышке знает, насколько важно адаптировать детей.

Ингушским педагогам было чем поделиться с коллегами из других регионов. В каждой школе республики есть свои методики по решению обозначенной проблемы.

По окончании образовательного форума были подведены итоги и подготовлена резолюция.

Напомним, организаторы форума — Министерство просвещения РФ совместно с АНО «Социально направленная организация людей с ограниченными возможностями здоровья «Вдохновение» г. Тюмень. Оператор форума — ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ».