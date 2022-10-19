Участники мероприятия собирались на площадке отеля «Артис Плаза» и на базе отдыха в сельском поселении Мужичи. В форуме приняло участие более 60 человек — это представители молодежи из разных районов республики.

В качестве почетных гостей были приглашены заместители председателя Народного собрания РИ, сотрудники аппарата полпреда Президента Российской Федерации в СКФО, руководители уполномоченных органов субъектов Северо-Кавказского федерального округа по профилактике коррупционных правонарушений, представители общественных организаций и др.

Отмечается, что проведение антикоррупционного форума стало очередным этапом реализации плана мероприятий органов государственной власти Ингушетии по противодействию коррупции на 2018-2022 годы. Эти мероприятия разработаны в рамках утвержденного Президентом России Владимиром Путиным Национального плана противодействия коррупции.

На открытии пленарного заседания с приветственным словом к участникам форума обратились заместители председателя республиканского парламента Руслан Паров и Аза Хашиева, заместитель мэра г. Магаса Макка Аушева.

По традиции, одна из сессий была посвящена актуальным проблемам коррупции на Северном Кавказе. На ней выступили с докладами руководитель Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Ингушетия Муса Гагиев, заместитель начальника управления по вопросам противодействия коррупции администрации главы Кабардино-Балкарской Республики Амирхан Тюбеев, председатель молодежного правительства Республики Ингушетия Магомет Нальгиев и др.

Обсудив состояние и задачи молодежной политики в области противодействия коррупции, участники регионального антикоррупционного молодежного форума «Вместе против коррупции» отметили востребованность актуальных подходов к антикоррупционному воспитанию молодежи, организационных и правовых основ этой работы.

В завершение мероприятия для гостей и участников провели экскурсию, где они узнали об истории Ингушетии и познакомились с культурой, традициями ингушей и основными ее достопримечательностями.