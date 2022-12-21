«В рядах общественных контролёров нашего региона − представители Общероссийского народного фронта, общественной организации «Народный контроль», общественного совета федерального проекта «Безопасные дороги» по Республике Ингушетия партии «Единая Россия», а также инициативные группы местных жителей. Для тех, кто хочет не только читать новости о нацпроекте, но и влиять на его исполнение, также созданы сообщества в социальных сетях», — сказал собеседник «Ингушетии».

По его словам, кроме того, обращения поступают на «Карту убитых дорог» Общероссийского народного фронта, а также в Центр управления регионом. Контроль качества дорожных работ на объектах национального проекта «Безопасные качественные дороги» осуществляют также федеральные структуры: ФКУ «Упрдор Кавказ», филиал ФАУ «РосдорНИИ» и ФГБУ «Росдортехнологии».

Как рассказал нашему изданию министр автомобильных дорог Ингушетии Батыр Хаматханов, инспекционные выезды на объекты ремонта и работа приемочных комиссий проходят с участием общественных организаций.

«Всего было проведено 11 инспекционных выездов, в 6 из которых приняли участие представители общественности», — сказал министр.

По словам Хаматханова, активисты общественных организаций региона в течение всего дорожного сезона 2022 года инспектировали ход работ и уже готовые объекты. Особое внимание уделялось обеспечению безопасности дорожного движения. Помимо ремонта дорожного полотна, проверялось обустройство пешеходных переходов, тротуаров, светофорных объектов, дорожных знаков. Общественники выезжали на улицы Чеченскую и Мальсаговых в городе Назрани. Также они совершили инспекционные выезды на дорогу, идущую в сельское поселение Даттых — два раза, на улицу Рабочую в г. Сунже, проверили состояние моста (ул. Грозненская) в г. Сунже.

«Общественное участие в реализации нацпроекта осуществляется на всех его этапах — от утверждения перечня автодорог, подлежащих ремонту в рамках нацпроекта, до приемки выполненных работ на объектах», — говорит координатор проекта «Безопасные дороги» по Республике Ингушетия партии «Единая Россия» Ахмед Целоев.

По его словам, в ходе приемок в первую очередь общественники проверяют журнал производственных работ. Отдельное внимание уделяется проверке тех элементов ремонтных работ, по которым чаще всего фиксируются нарушения: заделке взятых лабораторных проб в асфальте, проливке стыков со старым асфальтом, соответствию ГОСТам высоты искусственных неровностей. Зимой в обязанности инспекторов входит также контроль за тем, как дорожные службы осуществляют работы в рамках зимнего содержания дорог. Особое внимание уделяют местам, которые ремонтировали и благоустраивали по нацпроекту.

Стоит отметить, что особое внимание уделяется обращениям и жалобам граждан. Всего за 2022 год от граждан поступило более 900 обращений. Это говорит о том, что интерес к дорожной теме растет, люди активно включаются в обсуждение новых объектов, вносят свои предложения, высказывают мнения.

В 2023 году Минавтодором планируется продолжить практику проведения общественных обсуждений и совместные выезды на объекты, проведение пресс-туров для представителей средств массовой информации и других публичных мероприятий, которые позволят максимально раскрыть деятельность в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».