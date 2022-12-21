«Этому способствует рекордный урожай, который увеличился в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом», — сказано в пресс-релизе банка.

По данным ЦБ, годовая инфляция в регионе в ноябре 2022 года составила 18,48% (в октябре — 18,69%) и оказалась выше среднего значения по СКФО (11,55%) и общероссийского показателя (11,98%),

«На динамику инфляции в регионе продолжили оказывать влияние расширение предложения на отдельных внутренних товарных рынках, сокращение издержек производителей и ослабление потребительского спроса на ряд товаров длительного пользования», — сказано в материалах ЦБ.

В сообщении отмечается, что годовой темп прироста цен на продукты питания в Ингушетии продолжил снижаться и составил в ноябре 20,86% после 21,58% в октябре.

Благодаря увеличению в стране валового сбора сахарной свеклы, гречихи и пшеницы в этом году выросло предложение сахара, гречневой крупы и муки, что привело к замедлению роста цен на них в годовом выражении.

Расширение предложения куриного мяса и дальнейшее сокращение издержек его производителей (благодаря снижению цен на зерно и сою, а также увеличению производства комбикормов) привели к уменьшению темпов прироста цен на данный продукт.

По данным ЦБ, годовой рост цен на непродовольственные товары в ноябре замедлился до 21,81% после 21,93% в октябре.

Удешевление сырья (древесины), связанное с расширением его внутреннего предложения на фоне экспортных ограничений, способствовало дальнейшему снижению затрат производителей пиломатериалов и замедлению роста цен на их продукцию в годовом выражении.

Сдержанный потребительский спрос на товары длительного пользования отразился на динамике цен на ряд непродовольственных товаров. Отмечено замедление роста цен на отдельные виды бытовой техники (холодильники, стиральные машины, пылесосы, телевизоры и компьютеры).

В сфере услуг годовой темп прироста цен в ноябре повысился до 5,37% после 4,39% в предыдущем месяце.

Из-за возросшего интереса к внутреннему туризму увеличился темп прироста цен на авиабилеты. Также наблюдалось повышение спроса и на зарубежный отдых на фоне сохраняющихся ограничений со стороны предложения. В результате сильнее, чем в октябре выросла в годовом выражении стоимость поездки в страны Южной Азии, говорится в пресс-релизе банка.

Повышение в ноябре оператором российской государственной почтовой сети тарифов на пересылку простых и заказных карточек, писем и бандеролей привело к ускорению роста цен на почтовые услуги в годовом выражении.