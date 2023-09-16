Мероприятие прошло с участием первого заместителя председателя Общественной палаты России по вопросам социального партнерства, развития инклюзивных практик Дианы Гурцкой, председателя Общественной палаты Ингушетии Ляйлы Амерхановой. представителей администрации Главы республики и парламента, регионального отделения партии «Единая Россия», коррекционных школ, Минздрава, Минобрнауки, Минтруда, благотворительных фондов, СМИ.

На правах хозяина участников «круглого стола» поприветствовал директор РРЦ Магаса Али Дударов.

Прежде всего он выразил благодарность Главе Ингушетии Махмуду-Али Калиматову, который сделал всё, чтобы такое важное мероприятие состоялось в стенах социального учреждения, отмечающего в текущем году своё десятилетие. Реабилитационный центр подобного рода в республике один и ему есть, чем поделиться в сфере реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Пять воспитанников учреждения выступили на северокавказском отборочном этапе международного фестиваля «Белая трость», который проходил в Ингушетии.

«У нас собрались дети со всего Северного Кавказа благодаря Диане Гурцкой. Мы все знаем, что она открыла Центр социальной интеграции, который функционирует с 2018 года. У них накопился большой опыт работы в этом направлении», — подчеркнула Ляйла Амерханова.

Диана Гурцкая рассказала газете «Ингушетия» о своей работе в направлении реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Народная артистка подчеркнула: «Мы с Ляйлой Сосламбековной давно знаем друг друга. Рада нашей с ней встрече. Хочу выразить признательность через вашу газету руководству республики за гостеприимство, душевный приём, за поддержку детей. Я делюсь опытом Центра социальной интеграции «Диана Гурцкая». Я не совсем привыкла говорить про себя громко. В нашем Центре мы реализуем программы дополнительного образования по вокалу, хореографии, театральному искусству и т. д. В каждом округе нашего города в управлениях образования дети могут узнать о нашем Центре. Ребятишки проходят диагностику, состоящую из творческой и психологической компонентов. После решения комиссии мы принимаем решение о зачислении посетителя в наше учреждение. Для каждого нашего воспитанника мы предлагаем индивидуальную программу реабилитации.

Бывает так, что нам необходимо время, чтобы определить склонность к тому или иному направлению. Для этого у нас существует первая ступень реабилитации, где ребёнок в течение трёх месяцев проходит все 15 направлений. Но бывает так, что мы сразу понимаем: ребёнок прирождённый вокалист, и тогда он уходит сразу же на вторую ступень, где занимается конкретным направлением в течение года. Подключаются психологи, дефектологи, логопеды. Важно отметить. Если ребёнок занимается вокалом, то обязательно посещает занятия по хореографии, сценическому мастерству, физической культуре. Пройдя эти ступени, ребёнок продолжает принимать участие в творческой жизни Центра. Мы тратим много усилий, чтобы познакомить наших воспитанников с городской средой. Мы приводим ребят туда. Где имеются адаптивные услуги, предназначенные для детей с инвалидностью. Ни в коем случае они не должны замыкаться в своих четырех стенах».

О реализации федерального партийного проекта «Единая страна — доступная среда» участникам «круглого стола» рассказал руководитель РИК ИРО ВПП «Елиная Россия» Ибрагим Картоев. Своим опытом поделились известные в Ингушетии общественницы Лейла Дзейтова и Хава Калоева.