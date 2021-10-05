«Уровень регистрируемой безработицы таким образом снизился на 9,8% и составил 15,2%, в то время как показатель общей безработицы находится в пределах 30%. Увеличилось количество вакансий, заявленных работодателями — с 344 в 2020 году до 747 единиц в этом», — сказал Муталиев.

По данным главы Минтруда, для восстановления численности занятого населения до допандемических значений был утвержден комплекс мер, в рамках которого на сегодня охвачено свыше 11 тыс. участников и трудоустроено 5 504 человека, 19 из них — инвалиды. Сюда же входит создание около 2 тыс. дополнительных рабочих мест.

Также запланировано обучение отдельных категорий граждан — порядка 700 человек. На 1 октября на портале «Работа в России» подано 895 заявок, а это — 128% от общей квоты. Из их числа на профобучение направлено 483 человека.

Наряду с этим реализуются новые меры господдержки для работодателей по стимулированию найма безработных граждан. Так, на том же портале 32 работодателя зарегистрировались и подали заявки о потребности в работниках в целях получения субсидии, 76 заявлений подано на подбор работников.

«Здесь количество заявленных вакантных должностей составляет 3 872, из них выдано 2 573 (59,3%) направления на работу, в том числе 14-ти инвалидам. Отмечу, что данное мероприятие занимает первое место по Северо-Кавказскому федеральному округу», — сказал министр.

Муталиев также добавил, что помимо организации профессионального и дополнительного образования в рамках федерального проекта «Содействие занятости», регион занимает лидирующие позиции по СКФО и в рамках поддержки индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве граждан.

В ходе обсуждения был обозначен и вопрос занятости сельского населения. Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ахмед Костоев обратил внимание, что значительная часть населения (45%) проживает именно в сельской местности, при этом процент занятости как таковой в сельхозпроизводстве весьма низок. Ведомство предложило решение для изменения ситуации — строительство крупных сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, привлечение инвесторов и развитие потребительской кооперации.

Наряду с этим в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» построены фельдшерско-акушерский пункт и детский сад на 120 мест в с. п. Вежарий-Юрт, Дом культуры на 200 мест в с. п. Ляжги, что является важной ступенью в этой сфере.

Однако, как отметил Костоев, строительство крупных аграрных производств все же не решает вопрос целиком, в связи с чем министерство начало работу по возрождению потребительской кооперации в республике. На данный момент насчитывается более 50 тыс. личных подсобных хозяйств, которые производят сельхозпродукты, превышающие объемы, необходимые для собственного потребления.

Свой комплекс мер в части восстановления работающего населения озвучил и Комитет по делам молодежи. Так, запланировано создание учебно-методического центра военно-патриотического воспитания «Авангард», подразумевающий создание 40 рабочих мест, и ресурсного центра поддержки добровольчества.

Владимир Сластенин, заслушав и другие доклады, оценил проводимую ведомствами работу, подчеркнул, что необходимо улучшить результаты и в ближайшее время выполнить задачу по возвращению к допандемическим показателям.