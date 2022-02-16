21 февраля 2022 года в России отмечается Международный день родных языков. Цель праздника — сохранение малочисленных языков и культур исчезающих народностей. Каждый год объявляется новая тема.

Следует напомнить, что в начале 2022 года, когда был дан старт Десятилетию языков коренных народов России, наша газета подготовила целый цикл статей и познакомила читателей с условиями этой грандиозной акции, объединяющей все регионы нашей необъятной страны.

По подсчётам экспертов ЮНЕСКО, половина из примерно шести тысяч языков мира могут в ближайшее время погибнуть вместе с последними их носителями. Опасность исчезновения языков прежде всего существует в регионах с наибольшим языковым разнообразием. Один из таких регионов — Северный Кавказ.

После исследования северокавказских языков эксперты признали вымирающими адыгейский язык, кабардино-черкесский, карачаево-балкарский, ингушский, чеченский, абхазский, осетинский и ещё ряд языков, носители которых проживают на Кавказе.

Таким образом, получается, что ингушский язык, относящийся к малочисленным языкам, находится совсем близко к «занесению в Красную книгу»: по словам ученых, численность носителей языка должна быть не менее 700 тысяч, чтобы он вышел из зоны риска.

Для ингушей родной язык является основным языком общения: более 90% представителей этноса считают, что всё наше поведение, вся наша жизнь определяется языком, и если мы его потеряем — потеряем свой дух и растворимся в массе других народностей. Родной язык — это такая сфера, важность которой трудно переоценить. Это дар, который бережно передается из поколения в поколение и формирует культуру мышления и национальный характер.

Любой ингуш вам скажет, что мы впитали ингушский язык с молоком матери, поэтому он нам так дорог. Язык — огромное явление, величие которого должно быть подчёркнуто. Поэтому декады, проходящие в республике ежегодно с 16 по 25 февраля, очень нужны не только для сохранения родной бытовой речи, а для того, чтобы сохранить правописание ингушского языка.

С этой целью в Республике Ингушетия десять дней подряд будет проходить Декада ингушского языка и литературы, приуроченная к Международному дню родного языка, в рамках которой по традиции состоится целая серия различных мероприятий с участием деятелей культуры и искусства, учителей родного языка, лингвистов и языковедов республики.

В школах и средних учебных заведениях республики пройдут викторины «Хой шоана», литературные вечера «Мотт — къам дахаш хилар белгало», выставки «Родной язык — тепло души моей» и многие другие акции, посвященные родному языку. Помимо этого, в республике состоятся творческие встречи с участием литераторов, открытые уроки, мастер-классы лучших учителей ингушского языка и литературы, семинары, фестивали, конкурсы и выставки, посвященные проблемам сохранения, изучения и развития ингушского языка и литературы. Проводится подобная акция в целях распространения и приумножения традиций, духовной культуры ингушского народа.

В Национальной библиотеке им. Дж. Яндиева подготовка к Декаде ингушского языка и литературы идет полным ходом. Как рассказала нашей редакции заместитель директора НБРИ Лидия Мальсагова, во время декады у них состоится круглый стол «Родной язык как живой носитель нематериального культурного наследия», который был подготовлен совместно с сотрудниками Ингушского НИИ гуманитарных наук имени Ч. Ахриева.

«В рамках этой встречи будут представлены материалы межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные проблемы сохранения родного языка в языковой политике региона», которая под эгидой ЮНЕСКО прошла осенью минувшего года в Национальной библиотеке, — сказала она. — Помимо этого, на сайте библиотеки будет работать виртуальная выставка «Родной язык в системе национальных ценностей», приуроченный к началу Десятилетия языков коренных народов России, который поможет отметить Декаду ингушского языка не только в Ингушетии, но и везде, где говорят на нашем красивом языке».

В целях стимулирования интереса детей к творчеству ингушских поэтов и писателей в Центральной школе искусств из года в год практикуются различные мероприятия. Как нам удалось узнать, в текущем году в рамках Декады здесь состоится «Музыкальная гостиная», посвященная музыке и поэзии ингушского народа. Мероприятие также включено в план реализации Всероссийского проекта «Культура для школьников». Хозяйкой «Музыкальной гостиной» выступит преподаватель фортепиано и теоретических дисциплин Марина Инаркиева. В программе прозвучат стихи и песни на ингушском языке, а также музыкальные произведения ингушских композиторов.

Этими и другими мероприятиями можно будет привлечь внимание властей к проблемам литературного языка и донести до общества те моменты, которые беспокоят ученых и литераторов.

Кстати сказать, многие преподаватели и сотрудники научно-исследовательского института неоднократно предлагали переиздавать произведения литераторов, писавших на ингушском языке. Ведь многие из них, к сожалению, утрачены, а некоторые сборники с участием ингушских авторов уже невозможно найти даже в научных библиотеках.

Если задаться вопросом, как развивался ингушский язык и кого можно назвать создателями современного ингушского языка, ученые говорят, что это прежде всего Заурбек Куразович Мальсагов. Потому что он создатель первого учебника — грамматики ингушского языка. Он написал первые произведения на ингушском языке. И первые драматургические постановки — тоже его.

На сегодняшний день самый большой труженик на ниве ингушского языка — простой школьный учитель. Он делает всё для того, чтобы привить любовь учащегося к изучению родного языка и освоению чистой родной речи.

Специалистов для этой цели хватает и в высших учебных заведениях, правда, нет достаточной научной материально-технической базы. Также, как говорят ученые, очень мало создано в республике рабочих мест для исследовательской работы. А язык — это целая вселенная, он должен изучаться комплексно, и не только во время декады, а на постоянной основе.

Сегодня многие родители за родной язык опасаются настолько, что даже хотят, чтобы в детских садах воспитательный процесс строился больше на ингушском языке. Мама одного из воспитанников детского сада говорит, что всегда хотела, чтобы её дети чисто говорили на родном ингушском языке, потому как каждый из нас должен нести ответственность за будущее нации. А оно невозможно без развития языка.

Действительно, обучение языку детей — самый важный механизм в передаче языка, и чем больше детей будут знать язык матери — тем больше он жизнеспособен.