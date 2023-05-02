Память безупречна
В преддверии 78-ой годовщины со дня Победы
С момента окончания Великой Отечественной войны прошло 78 лет, но по-прежнему жив в сознании народа великий подвиг миллионов солдат. Несмотря на то, что более полувека отделяет нас от этой исторической даты, стереть из памяти то, что выстрадал народ, невозможно.
Великая Отечественная... Четыре долгих страшных года, когда в атаку поднимались молодые солдаты и офицеры, чьим сердцам хотелось любить и радоваться, растить детей и строить счастливое будущее, перевернули историю вспять и разделили жизнь огромной страны на «до» и «после». Советские воины геройски защищали свою землю, родителей, братьев и сестер, друзей и подруг. Конечно, им было очень страшно, когда надо было подниматься из окопов, и, подставляя себя под пули, идти на передовую, глядя смерти прямо в глаза. Но они шли и погибали, чтобы освободить нашу землю от ненавистных врагов, которые внезапно напали на нашу страну.
Фронтовики со страниц книг о Великой Отечественной войне, и ветераны, дожившие до сегодняшних дней, напоминают нам о том, какими нравственными принципами должен обладать человек, и о том, что мы должны быть верны служению Отечеству в любых обстоятельствах.
«По моему глубокому убеждению в первую очередь стоит позаботиться о еще живых свидетелях военных действий, которых с каждым годом становится все меньше и меньше, — говорит глава администрации сельского поселения Барсуки Юнус Тимерханов. — Точнее, их почти не осталось. К примеру, в нашем селе нет в живых ни одного участника ВОВ или ветерана войны, остались только их близкие родственники, или вдовы. Это Губати Ахметовна Ибрагимова и Циэш Мажитовна Тебоева, которые относятся к категории преклонного возраста, поэтому в силу различных обстоятельств, эти женщины нуждаются в общепринятом человеческом внимании и заботе со стороны государства. Кроме того, им зачастую бывает сложно находить источников для живого общения и досуга. Как мы знаем, в честь героев Великой Отечественной войны, павших в неравном бою, устанавливаются мемориалы, их именами называют улицы, детские образовательные учреждения. Их подвиги воспеты в фильмах, музыкальных и литературных произведениях, знакомых каждому с детства. Так и должно быть. Но при этом, мы ни в коем случае не должны забывать о живущих среди нас людях пожилого возраста, детство которых было опалено жестокой войной. Учитывая это, мы по силе своих возможностей стараемся уделять своим старикам внимание и поддерживать их».
Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков в своих мемуарах писал: «Я призвал бы нашу молодёжь бережно относиться ко всему, что связано с Великой Отечественной войной. Очень нужно изучать военный опыт, создавать музеи и сооружать монументы, не забывать памятные и славные имена. Но особенно важно помнить: среди вас живут бывшие солдаты, относитесь к ним бережно».
Следуя этой заповеди знаменитого военного полководца, во многих школах нашей республики разработана и успешно реализуется программа «Патриотическое воспитание школьников», в рамках которой педагоги и ученики проводят месячники военно-патриотической направленности, посвящённые Дню Победы, а также организовывают тематические классные часы, встречи с ветеранами и тружениками тыла. На уроках русского языка и литературы учащиеся пишут сочинения о героях-земляках и участниках Великой Отечественной войны.
«День Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне — очень знаменательная дата, которая близка нам, так как она символизирует окончание вероломной войны нацистской Германии над многонациональной страной, и поэтому мы учим свое подрастающее поколение чтить память о героях тех событий, — говорит учитель-программист Барсукинской средней школы № 1 Лейла Оздоева. — Безусловно, память поколений важна, так как без прошлого не может быть будущего. Тем более, что мы, к сожалению, ежегодно с болью замечаем, как редеют ряды ветеранов. Однако следует помнить, что о подвигах героев Великой Отечественной войны с молодежью нужно говорить не только в преддверии 9 мая или 22 июня, а на протяжении всего времени, пока идет воспитательный процесс. А способов для этого существует много. Например, почтить подвиги героев войны и тружеников тыла можно и с помощью благоустройства захоронений воинов и других памятных мест. Ведь нередки случаи, когда эти участки со временем сильно зарастают травой, а памятники покрываются грязью и приходят в неприглядный вид. В этом случае есть несколько вариантов помощи: финансовая и физическая. Первый вариант подразумевает оказание поддержки организациям и фондам, которые занимаются приведением этих мест в порядок. Под вторым понимается непосредственное участие в уборке и уходе за данными участками».
По мнению Лейлы Салмановны, оказать дань уважения советским воинам, отдавшим свою жизнь за наше будущее, можно также приняв участие в различных акциях. Среди наиболее популярных в последнее время являются «Диктант Победы» и «Бессмертный полк». Они дают возможность узнать больше фактов о событиях тех лет, при этом «Бессмертный полк» позволяет выяснить больше информации именно о своих близких, участвовавших в войне. «Очень много добровольцев ушло воевать на фронт и из нашей фамилии, — говорит девушка, — достаточно назвать имя бесстрашного летчика, Героя России Мурада Оздоева. И мы сегодня по праву можем гордиться всеми нашими земляками — участниками Великой Отечественной войны, которые, несмотря на сложную политическую обстановку в стране и репрессии, до конца, честно и самоотверженно выполняли свой воинский долг. Низкий им поклон за это и великая благодарность поколений».
Как нам стало известно из разговора с ведущим специалистом администрации сельского поселения Плиево Пятимат Торшхоевой, на территории этого населенного пункта также проживают две вдовы участников Великой Отечественной войны.
«К сожалению, мы констатируем, что в селе Плиево не осталось в живых ни одного участника войны, — говорит Пятимат Исропиловна. — И поэтому у нас на особом счету находятся вдовы ветеранов: Бикати Мусиевна Цечоева и Лейла Джараповна Плиева. Они были надежным тылом для своих мужей — славных воинов российской армии, которые не осрамили своей чести перед родиной и сполна отдали свой долг за победу. Вообще нужно отметить, что наши женщины: матери и жены, невесты и сестры умели ждать. Ждать, надеяться и любить. И вселять надежду в того, кто на фронте, на передовой. Но они не просто ждали, а работали: ведь победа ковалась не только на фронте, но и в тылу. А это значит, что женская половина не осталась в стороне от великого подвига советского народа, от гнетущей боли, не затихающей с годами, от скорби в глазах тех, кого хоть как-то коснулась Великая Отечественная война».
Память....Она имеет начало, но не имеет конца. Вот уже 78 лет каждый из немногих выживших продолжает повторять: «Я остался в живых, потому что кто-то погиб за меня». И сегодня в очередной раз хочется сказать, что мы помним о каждом подвиге бесстрашных солдат и офицеров, и в знак благодарности склоняем перед их мужеством головы.