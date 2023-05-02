Великая Отечественная... Четыре долгих страшных года, когда в атаку поднимались молодые солдаты и офицеры, чьим сердцам хотелось любить и радоваться, растить детей и строить счастливое будущее, перевернули историю вспять и разделили жизнь огромной страны на «до» и «после». Советские воины геройски защищали свою землю, родителей, братьев и сестер, друзей и подруг. Конечно, им было очень страшно, когда надо было подниматься из окопов, и, подставляя себя под пули, идти на передовую, глядя смерти прямо в глаза. Но они шли и погибали, чтобы освободить нашу землю от ненавистных врагов, которые внезапно напали на нашу страну.

Фронтовики со страниц книг о Великой Отечественной войне, и ветераны, дожившие до сегодняшних дней, напоминают нам о том, какими нравственными принципами должен обладать человек, и о том, что мы должны быть верны служению Отечеству в любых обстоятельствах.

«По моему глубокому убеждению в первую очередь стоит позаботиться о еще живых свидетелях военных действий, которых с каждым годом становится все меньше и меньше, — говорит глава администрации сельского поселения Барсуки Юнус Тимерханов. — Точнее, их почти не осталось. К примеру, в нашем селе нет в живых ни одного участника ВОВ или ветерана войны, остались только их близкие родственники, или вдовы. Это Губати Ахметовна Ибрагимова и Циэш Мажитовна Тебоева, которые относятся к категории преклонного возраста, поэтому в силу различных обстоятельств, эти женщины нуждаются в общепринятом человеческом внимании и заботе со стороны государства. Кроме того, им зачастую бывает сложно находить источников для живого общения и досуга. Как мы знаем, в честь героев Великой Отечественной войны, павших в неравном бою, устанавливаются мемориалы, их именами называют улицы, детские образовательные учреждения. Их подвиги воспеты в фильмах, музыкальных и литературных произведениях, знакомых каждому с детства. Так и должно быть. Но при этом, мы ни в коем случае не должны забывать о живущих среди нас людях пожилого возраста, детство которых было опалено жестокой войной. Учитывая это, мы по силе своих возможностей стараемся уделять своим старикам внимание и поддерживать их».

Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков в своих мемуарах писал: «Я призвал бы нашу молодёжь бережно относиться ко всему, что связано с Великой Отечественной войной. Очень нужно изучать военный опыт, создавать музеи и сооружать монументы, не забывать памятные и славные имена. Но особенно важно помнить: среди вас живут бывшие солдаты, относитесь к ним бережно».

Следуя этой заповеди знаменитого военного полководца, во многих школах нашей республики разработана и успешно реализуется программа «Патриотическое воспитание школьников», в рамках которой педагоги и ученики проводят месячники военно-патриотической направленности, посвящённые Дню Победы, а также организовывают тематические классные часы, встречи с ветеранами и тружениками тыла. На уроках русского языка и литературы учащиеся пишут сочинения о героях-земляках и участниках Великой Отечественной войны.

«День Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне — очень знаменательная дата, которая близка нам, так как она символизирует окончание вероломной войны нацистской Германии над многонациональной страной, и поэтому мы учим свое подрастающее поколение чтить память о героях тех событий, — говорит учитель-программист Барсукинской средней школы № 1 Лейла Оздоева. — Безусловно, память поколений важна, так как без прошлого не может быть будущего. Тем более, что мы, к сожалению, ежегодно с болью замечаем, как редеют ряды ветеранов. Однако следует помнить, что о подвигах героев Великой Отечественной войны с молодежью нужно говорить не только в преддверии 9 мая или 22 июня, а на протяжении всего времени, пока идет воспитательный процесс. А способов для этого существует много. Например, почтить подвиги героев войны и тружеников тыла можно и с помощью благоустройства захоронений воинов и других памятных мест. Ведь нередки случаи, когда эти участки со временем сильно зарастают травой, а памятники покрываются грязью и приходят в неприглядный вид. В этом случае есть несколько вариантов помощи: финансовая и физическая. Первый вариант подразумевает оказание поддержки организациям и фондам, которые занимаются приведением этих мест в порядок. Под вторым понимается непосредственное участие в уборке и уходе за данными участками».

По мнению Лейлы Салмановны, оказать дань уважения советским воинам, отдавшим свою жизнь за наше будущее, можно также приняв участие в различных акциях. Среди наиболее популярных в последнее время являются «Диктант Победы» и «Бессмертный полк». Они дают возможность узнать больше фактов о событиях тех лет, при этом «Бессмертный полк» позволяет выяснить больше информации именно о своих близких, участвовавших в войне. «Очень много добровольцев ушло воевать на фронт и из нашей фамилии, — говорит девушка, — достаточно назвать имя бесстрашного летчика, Героя России Мурада Оздоева. И мы сегодня по праву можем гордиться всеми нашими земляками — участниками Великой Отечественной войны, которые, несмотря на сложную политическую обстановку в стране и репрессии, до конца, честно и самоотверженно выполняли свой воинский долг. Низкий им поклон за это и великая благодарность поколений».

Как нам стало известно из разговора с ведущим специалистом администрации сельского поселения Плиево Пятимат Торшхоевой, на территории этого населенного пункта также проживают две вдовы участников Великой Отечественной войны.

«К сожалению, мы констатируем, что в селе Плиево не осталось в живых ни одного участника войны, — говорит Пятимат Исропиловна. — И поэтому у нас на особом счету находятся вдовы ветеранов: Бикати Мусиевна Цечоева и Лейла Джараповна Плиева. Они были надежным тылом для своих мужей — славных воинов российской армии, которые не осрамили своей чести перед родиной и сполна отдали свой долг за победу. Вообще нужно отметить, что наши женщины: матери и жены, невесты и сестры умели ждать. Ждать, надеяться и любить. И вселять надежду в того, кто на фронте, на передовой. Но они не просто ждали, а работали: ведь победа ковалась не только на фронте, но и в тылу. А это значит, что женская половина не осталась в стороне от великого подвига советского народа, от гнетущей боли, не затихающей с годами, от скорби в глазах тех, кого хоть как-то коснулась Великая Отечественная война».

Память....Она имеет начало, но не имеет конца. Вот уже 78 лет каждый из немногих выживших продолжает повторять: «Я остался в живых, потому что кто-то погиб за меня». И сегодня в очередной раз хочется сказать, что мы помним о каждом подвиге бесстрашных солдат и офицеров, и в знак благодарности склоняем перед их мужеством головы.