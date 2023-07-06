К сожалению, большая часть людей зачастую слишком легкомысленно относятся к этой болезни. Многие даже не осознают, что больны, так как симптомы аллергии легко спутать с другими заболеваниями.

Низкая осведомленность и недостаточное знание этой проблемы не только среди населения, но и среди медработников приводит к неправильному и несвоевременному лечению, вызывает развитие серьезных, а иногда и угрожающих жизни осложнений.

Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики в свою очередь информирует население о серьезности этой неприятной болезни и необходимости профилактических и лечебно-диагностических мер.

Об этом и другом читателям в преддверии Всемирного дня борьбы с аллергией рассказывает врач Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Айшет Газикова:

— Ну прежде всего надо сказать, что аллергией называется состояние повышенной чувствительности живого организма по отношению к определенному веществу или веществам (аллергенам), развивающееся при повторном воздействии этих веществ.

Физиологический механизм аллергии заключается в образовании в организме антител, что приводит к понижению или повышению его чувствительности. Аллергия проявляется в виде сильного раздражения слизистых оболочек, кожных сыпей, общего недомогания и других симптомов. В зависимости от того, что провоцирует аллергическую реакцию и какими путями аллергены попадают в наш организм, различают: пищевую аллергию; аллергию на лекарства; аллергию на прививки; аллергию на укусы насекомых; аллергию на животных; аллергию на пыльцу (поллиноз); аллергию на пыль; аллергию на холод; фотодерматит; аллергию при беременности. Появление той или иной aллepгии зaчacтую нe cвязaно c oбщим cocтoяниeм здopoвья чeлoвeкa. Aнтигeнoм для opгaнизмa, cтpaдaющeгo aллepгиeй, мoжeт быть любoe вeщecтвo.

Если человек знает, что у него есть аллергия или предрасположенность к ней, надо стараться соблюдать определенные правила, чтобы избежать осложнений. Главное правило среди которых — избегание контакта с аллергенами, поскольку у аллергии есть свойство провоцировать все более и более тяжелые реакции на повторный контакт с аллергеном.

Если вы заподозрили у себя аллергию, надо срочно обратиться к врачу. Врач аллерголог-иммунолог проведет обследование, выявит аллергены, вызывающие реакцию, назначит лекарственные препараты и даст рекомендации по организации быта.

Предрасположенным к аллергическим реакциям важно регулярно наблюдаться у врача, в том числе и вне сезона обострения.

Надо отметить, что это серьёзное заболевание, и спустя рукава относиться к проявлениям аллергических реакций нельзя.

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), во всем мире от аллергического ринита страдают сотни миллионов людей, а от астмы — около 300 млн. В России до 50% населения страдает аллергией.

Печально, что значительное большинство людей даже не догадываются о наличии у себя этого недуга, поскольку симптомы аллергии часто совпадают и похожи на какие-то другие заболевания. Эти заболевания заметно ухудшают качество жизни как самих пациентов, так и членов их семей и отрицательно сказываются на социально-экономическом благосостоянии общества.