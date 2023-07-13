Решение об ограничении этих прав будет внесено в единый реестр воинского учета, а после внесения его в базу МВД в течение суток эта информация добавится в специальную программу федеральной информационной системы ГИБДД. Ограничения на пользование автомобилем называется «временной мерой», они будут сниматься, когда поступит соответствующее решение, сформированное в реестре воинского учета. Правда, для этого гражданину, скорее всего, самому придется приходить в военкомат.

Уточняется, что при поступлении сформированного в реестре воинского учета решения об отмене временных мер, направленных на обеспечение явки по повестке военкомата, в виде ограничения на пользование гражданином правом на управление транспортными средствами ограничение такого права в отношении физического лица снимаются.

Кроме того, 11 июля 2023 г. вступил в силу приказ МВД России от 2 мая 2023 г. № 264, утвердивший порядок осуществления надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения.

Порядок регламентирует осуществление надзора за соблюдением лицами, принимающими непосредственное участие в процессе дорожного движения в качестве водителя транспортного средства, пешехода, пассажира транспортного средства, требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения в процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в пределах дорог.