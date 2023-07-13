Актуально

Любишь кататься — люби и долг Родине отдавать

В России начал действовать приказ МВД, запрещающий уклонистам от воинской службы водить машину

0

С 11 июля 2023 года, согласно приказу МВД России от 21 июня 2023 г. № 426, начал действовать порядок ограничения права военнообязанных водить машину, если они в течение 20 дней не являются в военкомат по повестке. Уклонисты также не смогут сдавать экзамен для получения водительских прав.

Решение об ограничении этих прав будет внесено в единый реестр воинского учета, а после внесения его в базу МВД в течение суток эта информация добавится в специальную программу федеральной информационной системы ГИБДД. Ограничения на пользование автомобилем называется «временной мерой», они будут сниматься, когда поступит соответствующее решение, сформированное в реестре воинского учета. Правда, для этого гражданину, скорее всего, самому придется приходить в военкомат.

Уточняется, что при поступлении сформированного в реестре воинского учета решения об отмене временных мер, направленных на обеспечение явки по повестке военкомата, в виде ограничения на пользование гражданином правом на управление транспортными средствами ограничение такого права в отношении физического лица снимаются.

Кроме того, 11 июля 2023 г. вступил в силу приказ МВД России от 2 мая 2023 г. № 264, утвердивший порядок осуществления надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения.

Порядок регламентирует осуществление надзора за соблюдением лицами, принимающими непосредственное участие в процессе дорожного движения в качестве водителя транспортного средства, пешехода, пассажира транспортного средства, требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения в процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в пределах дорог.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии за угон машины молодому человеку суд ограничил свободу
В парламенте Ингушетии будут оценивать работу глав муниципалитетов
В Карабулаке Ингушетии полицейские изъяли марихуану и мефедрон
Сбер сообщил о создаваемых мошенниками фейковых сайтах для проверки «сотрудника» банка
Представитель Государственного фонда «Защитники Отечества» посетил Ингушетию
В двух населенных пунктах Ингушетии три дня подряд будут отключать свет из-за ремонтных работ
Жители Магаса смогут подавать обращения через платформу обратной связи в Госуслугах
В лесах Сунженского района созданы зоны отдыха для граждан
На 9% вырос турпоток в Ингушетию за 6 месяцев текущего года
В Ингушетии план по лесовосстановлению выполнен на 100%
Единороссы Ингушетии проверили ход строительства ДОУ на 290 мест в селе Нестеровское

Главное

Яндекс.Метрика

 