Все это сделано, чтобы процедура внесудебного банкротства стала доступной для новых категорий граждан: пенсионеров, получателей ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, гражданам, в отношении которых взыскание осуществляется длительное время.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина, в настоящее время списать долги можно бесплатно и без помощи юриста.

Как сообщили в Министерстве экономического развития России, подать заявление о внесудебном банкротстве в настоящее время можно, если гражданин имеет задолженность не менее 25 тыс. рублей и не более 1 млн рублей. В прошлые годы внесудебную процедуру могли пройти граждане, у которых были непогашенные обязательства на сумму 50-500 тыс. рублей, в отношении которых исполнительное производство было прекращено из-за отсутствия имущества и после возвращения исполнительного документа взыскателю не возбуждено новое. Процедура продолжается шесть месяцев и завершается признанием долгов безнадежными к взысканию.

Отмечается, что по новым правилам инициировать внесудебную процедуру личного банкротства граждане смогут через год после начала принудительного взыскания долга с них. Для подтверждения этих обстоятельств гражданам необходимо будет предоставить справки.

Ещё одной поправкой с 3 ноября сокращён срок, по истечении которого гражданин вправе повторно обратиться с заявлением о признании его банкротом во внесудебном порядке, − в настоящее время это можно сделать через 5 лет, тогда как ранее срок составлял 10 лет.

Также расширился перечень ситуаций, в которых кредиторы при наличии неоконченной процедуры внесудебного банкротства гражданина имеют право подать в арбитражный суд заявление о признании гражданина банкротом.

Гражданам страны для начала процедуры внесудебного банкротства надо забыть про юристов, потому что сама процедура бесплатная, с ней могут помочь в ближайшем МФЦ. Подать заявление о признании банкротом необходимо в МФЦ по месту жительства, при этом предоставив все нужные документы. Справки нужно запросить не ранее чем за три месяца до обращения в МФЦ.

В то же время юристы предостерегают, у банкротства есть негативные последствия. У банкротов уменьшается возможность получения кредитов в дальнейшем — в течение пяти лет банкрот должен информировать об этом банки и микрофинансовые организации. Банкротам 10 лет нельзя трудиться на должностях в органах управления компаний и организаций. К тому же данные о банкротах во всеобщем доступе, что может «накладывать отпечаток на разные сферы жизни». При этом Минэкономразвития РФ обсуждает возможность устранять информацию о банкротах из открытого доступа спустя несколько лет.

«Изменения в процедуре банкротства расширили круг адресатов этого механизма и сделали его более доступным для людей», — заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.