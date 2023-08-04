В Сбере рассказали, где чаще всего на Северном Кавказе пользуются образовательным кредитом

Традиционно, наибольшей популярностью у абитуриентов пользуются вузы Москвы и Санкт-Петербурга — численность студентов там превышает 1 млн человек — это четверть от их общего числа в стране.

Но количество бюджетных мест в учебных заведениях ограничено, а конкуренция за них традиционно высока. Альтернативой в случае недостаточного количества баллов остаётся платное обучение, которое значительно увеличивает финансовую нагрузку на семейный бюджет. Так, по данным НИУ ВШЭ, стоимость семестра обучения в государственном вузе в среднем по стране в 2021 году составила 78 тысяч рублей.

Высокая стоимость обучения зачастую вынуждает семьи студентов «затянуть пояса», или же самим учащимся приходится совмещать обучение с подработкой, что негативно сказывается на успеваемости.

О том, как избежать сложностей с оплатой образования, рассказала управляющий Кабардино-Балкарским отделением Сбербанка Залина Бейтуганова:

«Получить высшее образование, не волнуясь об оплате обучения можно воспользовавшись льготным образовательным кредитом. Оформить его можно в Сбере по ставке всего 3% годовых. Кабардино-Балкария является лидером среди республик Северного Кавказа по популярности данной программы: только за последний год количество выдач по ней выросло в 2 раза. Оформить такой кредит можно с 14 лет, а во время учёбы платить только проценты — менее 100 рублей в месяц».

Льготный период по программе длится весь срок обучения и ещё девять месяцев после окончания вуза или колледжа. А после получения образования даётся ещё 15 лет на погашение займа. При желании, погасить кредит можно досрочно, без каких-либо комиссий и переплат.

Для его оформления понадобится только заявка на кредит, паспорт с отметкой о временной или постоянной регистрации, договор с учебным заведением о предоставлении платных услуг и счёт на оплату обучения. Для тех, кому ещё нет 18 лет, также нужны паспорт и согласие одного из родителей или законных представителей, свидетельство о рождении.

Оплатить в кредит можно любой срок обучения: семестр, год, весь период. Удобнее выбрать весь период обучения и оформить единый кредит на сумму, достаточную для полного срока обучения.

В 2022 году Сбер выдал примерно 50 тысяч образовательных кредитов: более 48 тысяч на обучение в вузах и почти 1,3 тысячу на обучение в среднепрофессиональных учебных заведениях.

По итогам прошлого года чаще всего на Северном Кавказе его оформляли в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Дагестане.