«Дорога важна не только для местных жителей, но и для туристов, так как ведет в горную Ингушетию. Появившаяся за пятнадцать лет непрерывной эксплуатации колейность мешала движению на данном направлении, в результате чего, проанализировав постоянно поступающие обращения, было принято решение включить эту дорогу в план дорожной программы на текущий год», — сказал представитель пресс-службы.

По информации собеседника издания, в настоящее время дорожные бригады проводят фрезеровку старого покрытия, после чего начнется устройство выравнивающего слоя из ПГС и укладка двух слоев асфальтобетонного покрытия. Таким образом, дорожникам предстоит отремонтировать 10 км асфальтового полотна.

В последующем специалисты проведут там укрепление обочин толщиной 12 см, разработку косогора для обеспечения видимости встречного автомобиля, обустройство тротуара протяженностью 865 м. Вместе с тем на объекте будут установлены дорожные знаки в количестве 57 шт., сигнальные столбики и обустроены пешеходные переходы.

Все дорожные мероприятия на объекте проходят под личным контролем министра автомобильных дорог республики Батыра Хаматханова.

Отметим, что объект является переходящим на следующий год. Весь объем работ планируется завершить в мае 2024 года.

Напомним, в Ингушетии раньше запланированного срока завершат работу по строительству мостового сооружения.

По данным дорожного ведомства, продолжается масштабная реконструкция мостового перехода через реку Сунжа на автодороге «Трасса «Кавказ» — Экажево — Сурхахи» протяжённостью 50 метров. Работа стартовала в ноябре минувшего года. На данный момент дорожники занимаются устройством опор моста, после чего на них уложат металлические балки пролётов.

Подрядчики обеспечат водоотвод, полностью завершат обустройство дорожной одежды и асфальтобетонного покрытия на мостовом сооружении, уложат тротуар с двух сторон. По окончании этих работ на участке появятся технические средства организации дорожного движения.

Как пояснял газете «Ингушетия» министр автомобильных дорог республики Батыр Хаматханов, строительство упомянутого моста — актуальная проблема, неоднократно поступали жалобы от населения по поводу состояния сооружения.

В целом реконструкция путепровода идет по графику, подрядчик трудится добросовестно, работа на объекте кипит. По контракту срок сдачи этого объекта — 30 июня текущего года, но планируется завершить все работы досрочно.

По линии Минавтодора проводится и капремонт улицы Сулейменова в Назрани. Это одна из основных транспортных артерий города, которая отличается большой интенсивностью движения. Долгое время автомобилисты были вынуждены передвигаться по изношенному полотну с большой осторожностью. Капитальный ремонт проводится по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

После замены водопроводной трубы подрядчик приступает к основным работам. Предусмотрено фрезерование старого покрытия, устройство дорожной одежды, укладка двух слоев асфальтобетонного покрытия, установка знаков, замена старых светильников и обустройство разметки. Улица на время реконструкции будет закрыта для автомобилей.

В текущем году благодаря нацпроекту в регионе обновят почти три десятка километров автодорог.