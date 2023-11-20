Это беда и бездействие в данном случае может иметь большие негативные последствия. Об этом говорилось на сходе граждан в Доме культуры сельского поселения Галашки.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие министр природных ресурсов и экологии Ингушетии Саварбек Холохоев, прокурор Сунженского муниципального района Анзор Баркинхоев, глава администрации Сунженского муниципального района Иса Татиев, депутаты сельских поселений и др.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района, на сходе была выражена серьезная обеспокоенность по поводу незаконной вырубки лесных ресурсов. Участники дискуссии обсудили последствия таких действий, включая уничтожение природной среды, нарушение экологического равновесия и угрозу для животных и растений, которые органично вплетены в экосистему.

Обращаясь к собравшимся в Доме культуры гражданам, министр природных ресурсов и экологии Ингушетии Саварбек Холохоев выразил решительное намерение его ведомства восстановить порушенные лесные угодья. Он подчеркнул необходимость совместных усилий государства, местного населения и общества для борьбы с этой проблемой. Прокурор Сунженского муниципального района Анзор Баркинхоев сообщил о проведении активных расследований и возбуждении уголовных дел с целью привлечения к ответственности лиц, замешанных в незаконной вырубке леса.

На днях глава Минприроды республики выезжал на территорию Нестеровского участкового лесничества в Сунженском районе, где была зафиксирована масштабная незаконная вырубка леса. На месте Саварбек Лолохоев обнаружил не только спиленные деревья и пни, но и обширное захламление, которое создает благоприятные условия для возникновения лесных пожаров. В эти дни проводятся мероприятия по подсчету ущерба, причиненного лесному фонду.

Руководитель Минприроды региона особо отметил, что материалы по данному факту будут переданы в правоохранительные органы для проведения дальнейшего расследования и принятия соответствующих мер.

«В нашей стране процесс вырубки леса отрегулирован на законодательном уровне. Незаконная вырубка леса, в зависимости от размера причиненного ущерба, влечет административную или уголовную ответственность. При этом, незаконная вырубка — это повреждение деревьев до состояния прекращения их роста при отсутствии соответствующей разрешительной документации. К незаконной вырубке леса, также можно отнести и незаконно выданные разрешения и вырубки, проведенные с нарушением сроков и несоблюдением указанных пород», — подчеркнул Саварбек Лолохоев.

Минприроды Ингушетии, в связи с этим событием и в целях предупреждения подобных случаев, напомнил жителям республики, что, став свидетелем фактов незаконной вырубки лесных насаждений, необходимо информировать об этом профильные, природоохранные службы.

Глава Сунженского района Иса Татиев на сходе граждан в сельском поселении Галашки обратил внимание на необходимость проведения просветительской работы и образовательных мероприятий в целях развития экологического сознания среди местного населения.

Мероприятие закончилось призывом к дальнейшим совместным действиям всех участников с целью недопущения незаконной вырубки леса, сохранения богатства природных ресурсов и реставрации нарушенных участков лесных угодий.

«Сход граждан в селе Галашки стало важным шагом к сохранению нашей природы и привлекло внимание со стороны властей и общественности к проблеме незаконной вырубки леса, что крайне необходимо для защиты окружающей среды и нашего будущего», — заявил Саварбек Лолохоев.

Необходимо отметить, что в предыдущие годы также в Сунженском районе республики обнаруживались следы незаконной заготовки лесных насаждений. Причинялся ущерб на десятки миллионов рублей. Криминальные лесорубы в основном нацелены на деревья особо ценных пород — граб, бук.

"В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося. Проводится служебная проверка, по ее результатам привлекут к ответственности не только нарушителей, но и сотрудников, допустивших незаконное уничтожение ценных пород деревьев",- отметил прокурор Анзор Баркинхоев.