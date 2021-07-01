Владимир Путин, подчеркнув, что малоземелье является известной проблемой в регионах Северного Кавказа, отметил, что селекция в животноводстве требует особого внимания государства.

«Мы делаем первые шаги в этой сфере. По куриному мясу решили проблему, но не все знают, что яйцо, чтобы кур растить, мы до сих пор завозим. Это то, на что мы обращаем всё больше и больше внимания. Это касается и семян, и животноводства», — сказал глава государства, пообещав помощь ингушскому фермеру.

Газета «Ингушетия» рассказывала ранее в своей публикации об Исраиле Мурзабекове и его селекционной работе. Он работает над выведением некогда утраченной породы овец, а также улучшением 3-4 пород овец различных направлений — тонкорунной, полутонкорунной, шубно-меховой и др. Ведет огромную работу на небольшом участке своего личного хозяйства. Наряду с этим он занимается сбором, хранением чистых сортов кукурузы, картофеля, фасоли, гороха, тыквы, ячменя, овса (без ГМО) и их селекционированием для создания в дальнейшем своей кормовой базы.

Глава Ингушетии пообещал оперативно решить вопрос с выделением земли Исраилу Мурзабекову, сообщили в пресс-службе руководителя региона о реакции власти на ситуацию.

«По моему поручению к заявителю уже отправлена группа специалистов во главе с первым вице-премьером Ингушетии, его вопрос будет изучен, и будут приняты меры для его оперативного решения», — приводит пресс-служба слова Калиматова.

Он также отметил, что Мурзабеков во время прямой линии с Президентом затронул важный для региона вопрос.

«В Ингушетии, преимущественно аграрной республике, сельскому хозяйству уделяют и будут уделять особое внимание. В последние годы при непосредственной помощи федерального центра нам удалось значительно повысить рентабельность хозяйствующих на территории республики субъектов отрасли, в частности, перезапустить простаивавшие долгое время кошары», — сказал Глава региона.

По его словам, власти республики уже закупили около 5 тысяч голов мелкого рогатого скота тушинской и гиссарской пород, еще 2 тысячи составил приплод. На конец первого квартала поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах региона выросло на 2,1%, овец и коз — на 32,7%.

«Работу эту мы продолжим и усилим поддержку начинаний наших жителей, которые трудятся на земле и каждый на своем месте вносят значительный вклад в развитие агропрома региона и страны в целом», — подчеркнул Калиматов.

Как и обещал Глава региона, группа представителей власти во главе с первым вице-премьером правительства Микаилом Илезовым нанесли ознакомительный визит Исраилу Мурзабекову.

Осмотрев хозяйство и заслушав мнение сопровождавших его министра сельского хозяйства и продовольствия Магомеда Гагиева, министра имущественных дел и земельных отношений Магомеда Гадаборшева и других, Илезов подытожил:

— Сто гектаров земли, которые он просит для развития своего хозяйства, для республики много. У нас очень большая нехватка земли. В ближайшее время постараемся с этим вопросом разобраться и предложить подходящий вариант. Но при условии соблюдения Исраилом Мурзабековым со своей стороны соответствующих требований для того, чтобы мы могли с Минимуществом, Минсельхозом рассмотреть его обращение, которое будет представлено в особом порядке.

Министр сельского хозяйства Магомед Гагиев в свою очередь заявил, что готовы предоставить селекционеру статус фермера и возможность поучаствовать в программах грантовой поддержки «Семейный фермер» или «Начинающий фермер», оформив необходимые регистрационные документы.

— Мы тоже со своей стороны постараемся решить вопрос положительно, с учетом наших возможностей, — добавил руководитель Минимущества Магомед Гадаборшев.