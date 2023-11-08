Это стало возможным благодаря большому количеству обращений со стороны участников направления «Партнёрский кейс». Это направление дает возможность освоить одну из четырёх профессий игровой индустрии: дизайнер, геймдизайнер, unity-разработчик и геймификатор. Решая задания трёх уровней сложности, молодые люди поднимаются по лестнице знаний. Добраться до вершины могут и жители Ингушетии.

«Методологи проекта «Начни игру» — это персоны, для которых геймдев служит средой обитания. Они выражают интерес не только в расширении сообщества, но и в высоком уровне знаний отечественных разработчиков. Поэтому задания «Партнёрского кейса», конечно, нельзя назвать легкими. Они требуют от участников смекалки, старательности и прозорливости», — подчеркнула руководитель проекта «Начни игру» АНО «Россия — страна возможностей» Марьям Карпова.

По её словам, весьма важно то, что, восходя по лестнице знаний и сталкиваясь с трудностями, участники не сдаются и идут вперед. Они предпринимают всё новые и новые попытки. Их упорство и просьбы дать ещё немного времени для роста — это основные причины, по которым вынесено решение изменить сроки регистрации и выполнения заданий.

Участниками второго сезона проекта «Начни игру» уже стали 88 603 молодых создателя игр из всех 89 регионов страны. 83% из них — ребята в возрасте от 14 до 24 лет. Ингушетия занимает 85-е место среди субъектов Федерации с высокой концентрацией участников: свои силы пробуют 25 юношей.

Финишной прямой достигнут 400 самых старательных и пытливых участников «Партнёрского кейса». Как отметили организаторы, в настоящее время определяются имена 100 финалистов среди разработчиков, избравших для себя направление «Акселератор игровых проектов». Это уже опытные, слаженные команды, которые 5 ноября демонстрировали свои уникальные игровые продукты. Результаты будут объявлены 13-14 ноября текущего года.

Участвовать в проекте «Начни игру» имеют возможность граждане России от 14 лет. Победители «Партнерского кейса» будут иметь шанс добиться гранта на образование в сфере выбранной профессии, обрести поддержку и сопровождение своего проекта от ведущего игрового сообщества, отправиться в путешествия по живописным местам России. Отмечается, что узнать подробности и выбрать профессию можно на сайте начниигру. рф.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-секретарь всероссийского конкурса Ирина Башкатова, автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» была образована по предложению главы государства Владимира Путина 22 мая 2018 года. Задача платформы, если хотите, её миссия — создавать будущее России, предоставляя равные возможности для каждого. Платформа протягивает свою руку каждому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он определил для себя и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития. Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между учащимися, студентами, профильными специалистами, предпринимателями, управленцами и волонтерами. Наблюдательный совет АНО «Россия — страна возможностей» возглавляет Президент РФ.

Напомним, за пять лет деятельности платформы участниками её 26 проектов стали 20 миллионов человек из всех регионов страны и 150 государств мира, а партнерами — более 1500 компаний, вузов, государственных и общественных организаций.

«Вовлечение в проекты, конкурсы и олимпиады платформы помогает найти единомышленников и завести полезные знакомства, поступить в вуз или пройти перспективную стажировку, найти работу мечты, подняться по карьерной лестнице, стать счастливым обладателем гранта, получить персонального наставника, который поможет совершенствовать мастерство или развить лидерские качества», — подчеркнула Ирина Башкатова.