В Международный день матери мы задавали вопросы жителям республики о том, кем для них является мама, и получили самые теплые слова в адрес ингушских матерей, всегда славившихся верностью, самоотверженностью, добротой и милосердием.

«Кем для меня является мама? Само слово „мама“ передает всю женственность, доброту и любовь этого, несомненно, самого близкого человека для каждого ребенка, будь ему 5, 10 или даже 40 лет, — поделился с нами 17-летний Дени Азиев. — Мама для меня — ближайший человек, жизнь без которого я даже представлять не хочу. Она тот, кто посвящает всю себя своим детям и не ждет при этом ответа. Она отдает себя во благо своего потомства, готова пожертвовать своим временем и здоровьем, ради будущего своего ребенка».

В дополнение к своим словам Дени Азиев привел хадис о высоком положении матери в исламе. «Хочу сказать, что для меня нет человека ближе, роднее и любимее матери. Пусть Всевышний одарит наших матерей высшей степенью рая за их старания и жертвы, за их искренность и любовь по отношению к своим детям», — выразил пожелание молодой человек.

Имя Лизы Евлоевой широко известно как в Ингушетии, так и за ее пределами. Кто-то воскликнет: «Это красивая журналистка, которая работала на телевидении», другие отметят ее заслуги как общественницы и предпринимательницы, третьи расскажут о том, что подписаны на нее в социальных сетях и следят за популярной блогершей, подчеркнув ее качества заботливой матери, примерной жены и хорошей хозяйки. Те же, кто до сих пор не знаком или не знал о многосторонне развитой девушке, удивятся, узнав, что все это удается ей несмотря на ограниченные физические возможности. Хотя употреблять слово «ограничения» в отношении активистки крайне сложно, и как отмечает сама Лиза Евлоева, достигнутые успехи во многом стали возможны благодаря ее матери — Лемки Ведзижевой.

«Когда я заболела в детстве, мама так отчаянно, вопреки прогнозам врачей, боролась за мое здоровье, но через много лет после упорного труда и лечения врачи все же „развели руками“. Но мама и тут не сдалась и до последнего верила в меня. Теперь я сама дважды мама и глубоко осознала, насколько ее поддержка и вера стала судьбоносной. Для полного счастья человеку нужна мама, и моя мама — самая большая награда в этой жизни. Долгих и счастливых лет, Ведзижева Лемка Борисовна».

Раяна Даурбекова — ученица 9 класса ГАОУ «Лицей — центр одаренных детей «Олимп». В свои 15 лет девочка успела достичь множества успехов в учебе и внеклассной деятельности, увлекается программированием, посещает медресе сельского поселения Яндаре. Свои победы юная активистка напрямую связывает с мамой — Лемкой Евлоевой.

«Ты слышишь слово „мама“, и перед тобой как будто бы сразу же всплывает ее нежный, добрый образ... Для меня мама — это человек, который будет радоваться искренне за меня, за мои успехи, гордиться моими достижениями, который никогда не скажет что-то, чтобы задеть, но искренне посоветует. Она открывает жизненный путь и помогает мне правильно по нему идти. Мама стала мне другом с самого рождения, она — мой единомышленник. Она меня понимает и уважает мои интересы. Но если что-то неправильно, всегда подскажет, что будет правильнее».

Любовь, поддержка, доброе слово матери, ее молитвы придают невероятную уверенность человеку, и особенно ребенку, наполняя жизнь смыслом и счастьем.

Не менее успешно сложилась жизнь старшей сестры Раяны — Хяди Даурбековой. Между сестрами разница в 13 лет, но их жизненный путь уже во многом схож.

Хяди Даурбекова — старший преподаватель кафедры ингушской литературы и фольклора, общественный деятель, предприниматель, говорит о своей матери Лемке Евлоевой уже с позиции матери троих детей.

«Моя мама для меня — пример женщины-сув. Она удивительным образом впитала весь комплекс нравственно-этических ценностей, заложенных и соблюдаемых ее родителями: Евлоевым Абдурахманом и Боковой Шарифой. Мама является для меня примером справедливости и мудрости, так как она всегда учит быть максимально объективным, справедливым и дальновидным, осознавать последствия своих поступков».

Занимаясь пропагандой национальных ценностей, Хяди отмечает, что во многом это было заложено именно матерью, которая не работала, посвящая все свое время семье.

«Она всегда поддерживает родственные связи, несмотря ни на что, не перестает общаться с человеком и учит нас поступать также. Мама на передний план всегда ставит такие понятия как «яхь» и «сий», — говорит Хяди.

Аминат Булгучева — учитель ингушского языка и литературы, мама и бабушка. Но слушая ее рассказ о своей матери, сразу видишь, как она окунается в теплые воспоминания из детства, когда ее мама еще была с ней...

«Моя мама, Лемка Оздоева, была высокая, статная и красивая женщина. И хотя внешне я похожа на отца, но окружающие всегда отмечали, что характер у меня мамин. Она всегда была очень гостеприимной, приветливой, доброжелательной, щедрой. Наш дом находился рядом со школой, и я помню, как учителя, которые были в хороших отношениях с мамой, всегда забегали к ней на обед, общались, пили чай и снова бежали на уроки».

В детстве Лемке Оздоевой пришлось перенести все тяготы депортации 1944 года и жизни на чужбине, но испытания не сломили их семью и не заставили совершить нечто, за что сегодня бы пришлось ходить с опущенной головой.

«Мама рассказывала, что ее мать никогда не разрешала им в детстве в ссылке выходить с протянутой рукой, даже если они опухали от голода. Призывала всегда искать работу, что угодно продать... Она всегда говорила, что лучше голодная смерть, чем просить милостыню. Она говорила о том, что стыдно просить в то время, как есть руки, ноги, голова, глаза. Что лучше работать на несколько работах, чем ходить с протянутой рукой». Воспитывая детей, каждым словом и действием мудрая женщина стремилась вложить в них высокие моральные качества и привить любовь к национальным традициям. Она отмечала роль жены в сохранении добрых и крепких отношений с родными мужа, призывала никогда не вносить раздор в семью, несмотря на сложности, которые порой случаются, а укреплять отношения. «Хотя мама всегда была в делах и заботах и у неё не бывало времени, чтобы проводить его с нами, но я помню те моменты, когда она подходила к нам, просто гладила по голове, целовала, и это были невероятные моменты, великие моменты счастья, — делится теплыми воспоминаниями Аминат Булгучева. — Для меня мама была всем: солнцем, воздухом, вкусом хлеба, утренним солнцем, каждым вдохом и выдохом... и я думала, что не переживу её уход из жизни, не смогу больше пить, есть, смеяться и уйду вслед за ней от горя. Но, видимо, не настало моё время. Всевышний помогает, стираются из памяти тяжелые моменты, из сердца грусть и печаль. Жизнь продолжается, отвлекают дети, родные», — делится Аминат Булгучева.

По-особенному глубоко и трогательно звучат слова о матери из уст мужчины, писателя, общественника, знатока ингушских традиций и языка Илеза Матиева. «Все что связано с мамой я вспоминаю с большой благодарностью. Нет на свете человека, который понимал бы нас лучше, чем мама. В ее словах, даже когда она ругается, скрывается самая настоящая житейская мудрость».

Илез Матиев отмечает роль матери, как хранительницы очага, благодаря которой укрепляются семейные взаимоотношения, традиции и вера в будущего.

«Сколько я помню, мама всегда учила нас уважать чужой труд, заботится друг о друге и хорошо относиться к людям, особенно детям и взрослым. С детства учит меня во всем видеть хорошее, особенно сегодня мне так важно, как она меня учит мудрости. Если я что-то неправильно сделаю, прежде чем критиковать она всегда объясняет так, чтобы я это осознал. Так было всегда. Она для меня — источник мудрости».

Неоценимым оказался вклад матери, Марият Матиевой, в его становление не только как человека, но и специалиста и творческой личности.

«Я часто бываю в разъездах. Если я долго не звоню она позвонит и скажет, «...сынок, ты живой, сытый, здоровый? Остальное терпимо. Сохрани в себя человека, где бы ты ни был».

Она учила меня смело смотреть в будущее и не обращать внимание, на то, что говорят окружающие, если твои мысли чистые.

Были трудности, тяжёлые времена, но я никогда не видел, чтобы она на что-то сетовала. Она любит повторять «Если тебе что-то не хватает, не проси у кого-то, а делай сам, ведь ты у меня грамотный, умный и способный».

Благодаря своим родителям я стал изучать ингушский язык, фольклор и традиции, которые являются признаком живой нации. В моем сборнике «ГӀалгӀай ага иллеш» (Колыбельные песни ингушей), который вышел в 2019 году я внёс порядка четырех песен, которая мама пела мне, моим братьям и сестрам».

Подчеркивая ценность матери на всех этапах жизни человека, Илез Матиев призывает всегда быть заботливыми и внимательными к матерям, стараясь наполнить их жизнь теплом и радостью.

«Они с отцом вырастила нас 12 детей, дали нам всем образование, поженили, построили дома и т.д. Но и сегодня для них мы дети, особенно для мамы. Мама — это душа, которая следит за нами днём и ночью, и даже во сне. Мама это та, которой мы всегда должны дорожиться и быть благодарны. И наконец мама эта тот человек, без которой нам тяжело жить. Берегите маму, она бывает только одна!».