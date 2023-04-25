Житель г. Карабулака Саид-Ахмед — огородник со стажем. Более 20 лет мужчина часть своего времени в обязательном порядке посвящает саду и огороду.

«Любовь к земле мне привила мать. Выходил, чтобы помогать ей, а сегодня моя дочь помогает мне», — улыбается Саид-Ахмед.

Его земельный участок, отведенный под сельское хозяйство, занимает не более 10 соток, но используется с максимальной пользой.

«У нас растут плодовые деревья, каждый год сажаем картошку, овощи: помидоры, огурцы, лук, чеснок, свеклу, перцы... Также есть малина, клубника, калина».

Обрезку деревьев житель Карабулака сделал еще осенью, тогда же перекопал грядки на своем участке, а весной уже успел разбить комья земли, которые лежали на поверхности. Параллельно во время работы с граблями в почву были внесены удобрения.

«Осенью мы посадили несколько грядок лука и чеснока, поэтому этой весной они были у нас на столе. Зелени тоже в достатке: петрушка, укроп, листья салата... Скоро начнем заниматься посевом овощей».

Занимается огородом и садом Саид-Ахмед не один, в общем деле принимают участие все члены семьи. Но, по словам мужчины, работа с землей ему не в тягость.

«Я всю жизнь работаю в офисе, за компьютером, поэтому огородничество для меня отличная возможность побыть на свежем воздухе, сменить обстановку, поддерживать себя в хорошей физической форме. К тому же труд физический отлично проветривает голову от ненужных мыслей», — улыбается он.

Труд всегда занимал особое место в жизни ингушей, каждый кусочек земли старались применять с пользой, а бесхозные участки, заросшие сорняком, вызывали осуждение. Сегодня все больше жителей вновь возвращаются к истокам. Для одних это увлечение, для других продовольственная поддержка, а третьи строят небольшой, но успешный бизнес.