Жители Юга России и Северного Кавказа могут весомо сэкономить в ноябре

Лариса Николаевна Безделева, заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«Приуроченный ко дню рождения Сбербанка Зелёный день уже стал на Юге России и Северном Кавказе одним из самых ожидаемых и выгодных для семейного бюджета событий. По опыту прошлых лет, в эти дни сотни тысяч человек находят нужный им товар, услугу, сервис или даже покупают квартиры в южных новостройках по приятной цене. Найти спецпредложения легко по значку «Зелёный день»: как в онлайн-формате, так и во всех офисах банка. Например, уже сейчас мы видим повышенный спрос на молодёжные карты с дизайном СберТян у студентов, семейные пары активно выбирают умные устройства Сбера, а люди в возрасте от 50 лет и выше традиционно активно интересуются вкладами и покупкой драгоценных металлов. Также среди покупок на маркетплейсах в Зелёный день из года в год становится всё характернее тренд ранней подготовки новогодних подарков для родных и близких с выгодным кешбэком и по сниженным ценам».

Сбер проводит Зелёный день с 2018 года. И с тех пор традиция ни разу не прерывалась. Из года в год банк и его партнёры готовят огромный ассортимент предложений всем жителям России, помогая решать повседневные задачи, экономить деньги и время.