«Сунженцы могут обратиться по вопросам теневой занятости населения и легализации трудовых отношений на горячую линию 8 (873) 472-28-27», — сказал представитель администрации.

Как отметили в мэрии, официальное трудоустройство служит гарантом социальной защищенности работника. Не оформляя в установленном законодательством порядке прием на работу сотрудника, работодатель лишает его заслуженного пенсионного обеспечения и не только.

Работодатели в целях экономии и ухода от налоговых и других обязательных платежей, принимая работника, отказывают ему в оформлении трудовых отношений, то есть предлагают ему работать нелегально. Таким образом, создается неформальный сектор рынка труда, на котором работники практически лишены возможности социальной и правовой защиты.

Перечень негативных последствий при уклонении работодателя от оформления трудового договора достаточно велик. Это и неоплаченные больничные и отпуска, и отсутствие доплаты за работу в ночное время, за сверхурочную работу, труд в праздничные дни, лишение гарантии сохранения рабочего места в период временной нетрудоспособности, декретного отпуска, отпуска по уходу за ребенком.

С «серой» зарплатой работник лишается возможности получить социальный или имущественный налоговый вычет на покупку жилья или социальный налоговый вычет за обучение и лечение, рассчитывать на достойную пенсию.

В рамках борьбы с теневым бизнесом в городе проводится комплексная работа по выявлению незарегистрированных объектов недвижимости. Итоги инспекции подводятся в администрации муниципалитета с участием представителей структурных подразделений мэрии, представителей регионального управления Росреестра, налоговой службы и общественного совета города.

На заседании комиссии по выявлению объектов недвижимости заслушивается доклад начальника отдела экономики и финансов администрации Сунжи Тайсума Батыгова о проделанной работе. Показатели деятельности по легализации теневого бизнеса в прошлом году получили положительную оценку членов комиссии.

Ранее первый вице-премьер республики Олег Фурсов сообщал, что в ходе работы межведомственной комиссии по определению налогового потенциала и легализации объектов налогообложения в Ингушетии выявлено более 60 тыс. незарегистрированных объектов, из них поставлено на учет около 6 тыс. объектов. Для их легализации земельных участков, выявления неиспользуемых и неправомерно используемых земельных участков необходим актуальный картографический материал. Регистрация объектов может принести в бюджет республики до 120 млн руб.