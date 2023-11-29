— Эсет, откуда у вас такой интерес к прошлому? Я знаю, что в нашей республике только вы выполняете подобную работу, восстанавливая в миниатюрном формате дома из старины, в которых раньше жили ингуши.

— С детства я любила, как и многие девочки моего возраста, шить различные вещички. Надо сказать, что от родителей тоже мы порой перенимаем какие-то навыки. Моя мать являлась хорошей швеёй, отец был строителем, он возводил красивые дома по своей архитектуре.

— А вот эти маленькие домики каким образом у вас получается делать? Воображение помогает или же вы видели такие жилища?

— Да, в некоторых наших сёлах ещё остались такие дома. Увидев их, у меня и появилось желание воссоздать их образы в миниатюре.

— То, что вы делаете, это огромный труд. Я вот смотрю и удивляюсь, как это возможно? Вы даже в деталях всё показываете, там и маленькие стульчики стоят, мы можем их видеть, и другие предметы.

— Я свои поделки делаю из разного материала. Тут в ход у меня пошли и картонные коробки, и кусочки разбитой посуды и др. В этих моих домиках, как и в жизни, открываются даже створки окон. А вот этот большой белый домик — первая моя работа. Над каждой своей работой я тружусь несколько дней. Это очень кропотливый труд.

— А сколько у вас всего таких работ? Вы их выставляли?

— У меня их где-то 50. Да, я выставляла эти домики, когда у меня была презентация книги. Всем очень понравились, сравнивали даже с оригиналами. От этого ещё больше во мне зародилось желание творить, чтобы знакомить подрастающее поколение, нашу молодёжь с нашим прежним бытом, со стариной. Вот эта посуда, кувшины, которые вы видите, в бытность тех времён присутствовала почти в каждом доме, в каждой ингушской семье. Они у меня не из железа, я их покрасила под железо.

— Эсет, видно, что вы с любовью и с большим интересом выполняете свои работы, что заслуживает уважения и восхищения. Вы воссоздаёте нашу историю, показывая быт прошлых лет ингушского народа. Это очень похвально. В таких домах жили ещё в недалёком прошлом наши отцы, деды. Но... время меняется, меняются, так сказать, в ногу со временем и жилищные условия. Мне кажется, наша молодёжь сегодня не захотела бы жить в таких домах. Мы знаем, что наши родичи жили в них в мире и согласии, довольствуясь малым. Эсет, а вы сами смогли бы на сегодняшний день жить в таком доме?

— Хороший вопрос... Если бы мне сказали конкретно, что я должна жить в таком доме, я не отказалась бы, потому что люди, которые в них жили, были значительно лучше меня, это мои предки. А так, конечно, время диктует своё, и дома меняются в лучшую сторону, всё течёт своим чередом. Это просто образцы домов, похожие на те, в которых жили люди в прошлом.

В дальнейшем, я планирую делать и домашнюю птицу, другую живность, которую они держали у себя в хозяйстве. Это, конечно, не просто, но тем не менее постараюсь.

А вот эту черепицу на крыше домика я сделала из бумаги, покрасила соответственно. Скажу откровенно, что этот домик с красной черепицей мне очень дорог, так как это образец домика, в котором жила моя бабушка. Я её очень любила, она многому меня научила. От неё много я переняла.

В будущем в моих планах — организация собственной выставки, где будут выставлены все мои работы. Вам тоже огромное спасибо, что приехали знакомиться с моими работами, уделив своё внимание и выкроив время.

— Эсет, желаю вам ещё больше сил творить и радовать жителей такой красотой. Удачи вам!