Объявлены имена победителей литературного конкурса «Моя Ингушетия» 

«Награждение победителей состоялось накануне в рамках научно-просветительской конференции на тему «Ингушская государственность как фактор развития народа», — рассказал собеседник издания.

По его словам, первое место в номинации «Лучшее стихотворение на ингушском языке» занял Джахар Барахоев. Приз за «Лучшее стихотворение на русском языке» вручили Эльвире Элиадзе. Раяна Тазиева в свою очередь удостоилась награды за эссе «Моя Ингушетия».

Отмечается, что победителям творческого состязания были вручены грамоты, а также памятные призы.