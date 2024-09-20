Очередное мусульманское кладбище обновили в селе Сурхахи Ингушетии 

Собеседник издания отметил, что теперь кладбище не узнают и сами жители населенного пункта. За несколько месяцев здесь полностью обновили всю территорию: установлены ворота, вместо старой ограды — почти 500 метров новое ограждение с укрепленным основанием, проложены асфальтированные дорожки внутри.

Также на прилегающей территории рабочие убрали кустарники и привели в надлежащий вид подъездную дорогу протяженностью 400 метров.

Помимо этого, здесь установили беседки, отремонтировали молельную комнату и хозяйственное помещения, закупили необходимый инвентарь. Предусмотрели и переносной зонт.

В пресс-службе напомнили, что все эти преобразования стали возможны благодаря договоренности Главы региона Махмуда-Али Калиматова с основателем фонда «Сафмар» меценатом Микаилом Гуцериевым.

Напомним, что программа реконструкции включает в себя все кладбища республики как мусульманские, так и православные. Только за прошлый год восстановлены 42 кладбища (35 мусульманские и 7 православные). В этом году планируется завершить работы на 28 местах захоронений, из которых 25 мусульманские и 3 православные. Всего планируется благоустроить около 100 кладбищ.