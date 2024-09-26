Очередной прием участников СВО и членов их семей провел прокурор Ингушетии 

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе надзорного ведомства, всего было принято 12 человек. Им оказана необходимая правовая помощь, даны подробные разъяснения действующего законодательства, в том числе в сфере жилищных и земельных правоотношений, получения мер социальной поддержки.

«По поступившим обращениям даны поручения о проведении соответствующих проверок. Их рассмотрение взято на контроль. Проведение личных приемов участников СВО, членов их семей и их представителей будет продолжено», — отметил собеседник издания.