Очередную партию гуманитарной помощи направили из Ингушетии на передовую

В состав помощи вошли генераторы, печи-буржуйки, бензопилы, маскировочные сети, утеплённые пончо, спальные мешки, окопные свечи, а также оборудование для связи и обеспечения безопасности. Груз передали бойцам лично.

Организаторы гуманитарной миссии поблагодарили за содействие Ингушский государственный университет, УФСИН России по региону и республиканский профсоюз работников здравоохранения, оказавших помощь в сборе необходимых вещей и оборудования.