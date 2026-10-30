Очередную партию гуманитарной помощи направили из Ингушетии на передовую

Команда регионального исполкома Народного фронта при поддержке местного отделения организации «Ветераны боевых действий России» доставили гуманитарный груз бойцам 503-го гвардейского мотострелкового полка, выполняющим задачи в Запорожской области. Об этом «Ингушетии» сообщили в пресс-службе Народного фронта республики.
В состав помощи вошли генераторы, печи-буржуйки, бензопилы, маскировочные сети, утеплённые пончо, спальные мешки, окопные свечи, а также оборудование для связи и обеспечения безопасности. Груз передали бойцам лично.
Организаторы гуманитарной миссии поблагодарили за содействие Ингушский государственный университет, УФСИН России по региону и республиканский профсоюз работников здравоохранения, оказавших помощь в сборе необходимых вещей и оборудования.