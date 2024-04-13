Один человек убит и второй ранен в ходе бытового конфликта в Ингушетии

Отмечается, что в сельском поселении Экажево накануне между двумя соседями произошла ссора, во время которой один участников выстрелил в оппонента, ранив того в ногу. Увидев лежащего в луже крови сына и держащего в руках ружье соседа, отец пострадавшего, вышедший на улицу на шум выстрела, ударил стрелка ножом в живот.

Мужчина с огнестрелом госпитализирован, получивший ножевое ранение участник конфликта скончался.

Отец пострадавшего доставлен в отдел, где у него приняты явка с повинной и выданный добровольно нож. Также с места происшествия изъято ружье. Полицией проводится проверка.