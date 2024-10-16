Ограбивший за ночь три магазина рецидивист из Ингушетии приговорен к 3,5 годам колонии 

В ходе судебного заседания было установлено, что в ночное время 13 апреля этого года обвиняемый при помощи металлической монтировки взломал входную дверь продуктового городского магазина, расположенного на улице Базоркина. Из кассового аппарата он украл 7 тыс. рублей.

В ту же ночь мужчина совершил кражу из магазина, специализирующегося на продаже сотовых телефонов и аксессуаров. Он похитил пять мобильных телефонов и другие товары на 37 тыс. рублей.

После злоумышленник проник в продуктовый магазин «Вершина», который находится на улице Гарданова Малгобека, украл деньги, в том числе из ящика для благотворительных пожертвований (всего 36 тыс. рублей).

На следующий день злоумышленник был задержан сотрудниками полиции.