Около 11 тыс. деревьев высадили в Ингушетии в рамках акции «Сад памяти»

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минприроды республики, для посадки 10 700 саженцев ясеня обыкновенного и акации был выбран участок на территории Галашкинского участкового лесничества площадью 5,5 гектара.

Всего в этом году в регионе планируется высадить более 68 тыс. деревьев.

Напомним, акция «Сад памяти» проходит по поручению Президента России Владимира Путина, который высадил свое дерево памяти у Ржевского мемориала.

Мероприятие объединяет миллионы небезразличных жителей России и дружественных государств вокруг увековечения памяти тех, кто отдал свою жизнь в борьбе за свободу и независимость в годы ВОВ.

Особую значимость акция приобретает в контексте сохранения исторической памяти и формирования преемственности поколений в борьбе с неонацизмом.