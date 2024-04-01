Около 11 тыс. деревьев высадили в Ингушетии в рамках акции «Сад памяти»

Около 11 тыс. деревьев высадили в Сунженском районе региона в рамках международной акции «Сад памяти», пятый сезон которой стартовал в России 18 марта текущего года.
Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минприроды республики, для посадки 10 700 саженцев ясеня обыкновенного и акации был выбран участок на территории Галашкинского участкового лесничества площадью 5,5 гектара.
Всего в этом году в регионе планируется высадить более 68 тыс. деревьев.
Напомним, акция «Сад памяти» проходит по поручению Президента России Владимира Путина, который высадил свое дерево памяти у Ржевского мемориала.
Мероприятие объединяет миллионы небезразличных жителей России и дружественных государств вокруг увековечения памяти тех, кто отдал свою жизнь в борьбе за свободу и независимость в годы ВОВ.
Особую значимость акция приобретает в контексте сохранения исторической памяти и формирования преемственности поколений в борьбе с неонацизмом.