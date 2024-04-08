Около 122 млн рублей дополнительно получит Ингушетия на развитие предприятий энергетики и ЖКХ

«Средства поступят из резервного фонда правительства России. Направим их на софинансирование расходов региона при создании единого оператора с консолидацией на его базе регионального имущественного комплекса ЖКХ, привлечение в отрасль квалифицированных специалистов, а также установление экономически обоснованных тарифов», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, реализация мероприятий производственных и инвестиционных программ регионального Единого оператора позволила улучшить водоснабжение в ряде населенных пунктов, произвести замену трубопроводов, устранить более 400 порывов на сетях водоснабжения и водоотведения.

На Альтиевском, Кантышевском и других водозаборах установлены более 20 глубинных насосов. Построена и введена в эксплуатацию новая насосная станция. Кроме того, с марта жители сельского поселения Гейрбек-Юрт Назрановского района обеспечены питьевой водой, которая у них отсутствовала более 3-х лет, здесь заменен ветхий водопровод.

«Впереди еще много сложной и кропотливой работы. Уверен, после выполнения всех мероприятий в рамках модернизации системы ЖКХ жители республики будут получать качественные коммунальные услуги», — подчеркнул руководитель субъекта.