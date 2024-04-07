Около 300 тыс. рублей лишили жительницу Ингушетии под предлогом заработка в интернете 

Правоохранителям потерпевшая рассказала, что 1 апреля текущего года получила от неизвестной, назвавшейся «Екатериной», СМС-сообщение с предложением заработать через «Интернет». После переписки через мессенджер Telegram, она перевела заявительницу якобы на менеджера компании Global Hotls некую «Полину».

Последняя со знанием «дела» вела переписку с горожанкой в течение следующих двух дней, скидывая ссылку на сайт заработка, после чего внесенные на банковский счет небольшие суммы денег ей возвращали с процентами. Поверив в надежность этого способа заработка, женщина перевела уже более 295 тыс. рублей, которые были похищены, а связь прервана.

Правоохранителями по данному факту проводится проверка.