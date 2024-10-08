Около 50 граммов синтетического наркотика обнаружено в машине жителя Ингушетии 

Отмечается, что сотрудники отдельного батальона ППС межмуниципального отдела МВД России «Сунженский» остановили на федеральной трассе Р-217 «Кавказ» Lada Granta.

При проведении досмотра в кармашке левой передней двери автомобиля полицейские нашли 7 свертков, содержащих, как установлено экспертом, 46,91 грамма эфедрона.

Машина доставлена на стоянку отдела полиции. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и части 4 статьи 228.1 УК России.

Напомним, что эфедрон оказывает пагубное воздействие на организм, вызывает сильную физическую и психическую зависимость, а также абстинентный синдром.