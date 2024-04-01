Около двадцати школ Ингушетии получат спортивный инвентарь в текущем году

Отмечается, что в прошлом году проект охватил 10 общеобразовательных организаций региона.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минобрнауки республики, наборы для каждой школы сформированы в зависимости от количества учеников. В них входят новые мячи, манишки, фишки для разметки, сумки для мячей, насосы, конусы, мини-футбольные ворота, футболки для тренеров, судейский инвентарь и другое.

Еще одно важное направление проекта — организация регулярных соревнований. В планах Российского футбольного союза при участии Минспорта и Минпросвещения России с сентября этого года запуск школьной футбольной лиги и проведение всероссийского фестиваля.