Олимпийский чемпион по дзюдо Хасан Халмурзаев выступит на международном турнире в Астане

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта республики, эти состязания пройдут с 10 по 12 мая в Астане, они являются отборочными к Олимпийским играм в Париже.

Отмечается, что турнир — последний лицензионный этап Grand Slam в преддверии Олимпиады-2024. На татами выйдут 519 спортсменов из 92 стран.

За награды «Большого шлема» и рейтинговые очки, которые пойдут в зачет олимпийской квалификации, будут сражаться двадцать семь россиян, среди которых в весовой категории 81 кг заявлен Хасан Халмурзаев.

«Это последний рейтинговый турнир, являющийся выходом на Чемпионат мира и Олимпийские игры, этот турнир очень важен для меня. Подготовка идет в плановом режиме. Сейчас нахожусь в Сочи на учебно-тренировочном сборе. Максимально настроен побеждать!», — рассказал Хасан Халмурзаев

Напомним, в настоящее время вместе с национальной сборной страны ингушский спортсмен Хасан Халмурзаев находится в Сочи на учебно-тренировочном сборе.