Оперативный штаб в Ингушетии призвал к бдительности гостей и жителей региона

«Нельзя трогать незнакомые предметы, оставленные без присмотра, допускать действий, способных привести к возникновению чрезвычайных ситуаций и создающих опасность для окружающих», — сообщил газете «Ингушетия» представитель группа взаимодействия со СМИ оперативного штаба.

Он подчеркнул, что при обнаружении подозрительных предметов и вызывающих подозрение автомобилей, получении сведений о планируемых терактах, наличии у граждан взрывчатых веществ и оружия, лицах, возможно причастных к подготовке и совершению преступлений, нужно незамедлительно сообщать в службы экстренного реагирования. Анонимность гарантируется.

Напомни: телефон дежурного УФСБ России по Ингушетия: 8 (8734) 55-16-58;

Телефон доверия УФСБ России по республике: 8 (8734) 22-06-60, электронный ящик для обращений ingushetia@fsb. ru;

Дежурная часть МВД по региону: 8 (8734) 55-01-54;

Телефон доверия МВД по Ингушетии: 8 (8734) 55-04-99;

Телефон доверия ГУ МЧС России по республике: 8 (8734) 55-99-99.