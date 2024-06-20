Определены победители конкурса на лучшую песню к 100-летию ингушской государственности

Как рассказал собеседник, первое место завоевала песня «Заман байракх», написанная М. М. Сапралиевым и М. М. Яндиевой. Композицию на конкурсе исполнила Марина Яндиева.

Серебро присудили композиции «Тха нана ГIалгIайче». Текст к песне авторства Л. Х. Султыгова, музыку сочинил Т. И. Мальсагов. В рамках состязания она прозвучала в исполнении Рахмана Бекова — вокалиста Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева.

Третье место заняла композиция «Жемчужина моя, Ингушетия», стихи для которой написал Р. А. Губатов, а музыкальное сопровождение — А. Н. Середа. Песню исполнила солистка Подольской филармонии Наталья Датиева.

Отмечается, что церемония награждения проходила в стенах Центра культурного развития, расположенного в Магасе.