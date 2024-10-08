ОСФР по Ингушетии семьям погибших участников СВО уделяется особое внимание 

В своем Telegram-канале руководитель региона отметил, что для этой категории граждан обеспечен особый режим приема, за каждым человеком закреплен специалист, помогающий в решении всех вопросов. Для оперативного оказания услуг ведомством подписано соглашение с Ингушским филиалом государственного фонда «Защитники Отечества».

Между тем, в республике получателями технических средств реабилитации являются 5 402 жителя, из них 3,5 тыс. взрослых и 1 902 ребенка. С начала года граждане льготной категории обеспечены ими на сумму более 125 млн рублей.

Также закуплены коляски на 19 млн рублей для 565 человек. На санаторно-курортное лечение направлен 531 льготник.

Глава подчеркнул, что социальная поддержка граждан, особенно тех, кто находится в трудной жизненной ситуации, имеет приоритетное значение, и СФР играет в этом ключевую роль. При этом важно, чтобы каждый гражданин знал о своих правах и возможностях при получении услуг.

Касательно военнослужащих и их семей, он напомнил, что они могут сталкиваться с определенными трудностями, особенно финансовыми в период адаптации. Именно поэтому услуги, которые предоставляет Социальный фонд, играют ключевую роль. Забота о тех, кто защищает страну, должна быть приоритетом для всех.

«Важно создать условия, в которых наши герои смогут адаптироваться к жизни после службы, найти свое место в обществе и получать поддержку в трудные моменты», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

Он поблагодарил руководителя ОФСР по республике Зубейра Евлоева за проводимую работу в этом направлении.