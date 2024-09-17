Осужденного перевели в колонию ближе к родным благодаря УПЧ в Ингушетии

«Жительница Назрани обратилась к уполномоченному с просьбой помочь перевести ее мужа, который отбывает наказание в Ямало-Ненецком автономном округе, в колонию ближе к месту проживания», — говорится в сообщении.

Заявительница отметила, что их семья является малоимущей, и ей одной трудно заботиться о дочери и посещать супруга из-за значительного расстояния.

В результате обращения ФСИН России приняло решение перевести осужденного в исправительное учреждение УФСИН по Чеченской Республике для дальнейшего отбывания наказания.